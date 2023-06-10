https://ria.ru/20230610/kontrnastuplenie-1877403914.html
Зеленский заявил о контрнаступлении ВСУ
Зеленский заявил о контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 10.06.2023
Зеленский заявил о контрнаступлении ВСУ
Владимир Зеленский заявил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но отказался говорить, на какой стадии они находятся. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T16:15
2023-06-10T16:15
2023-06-10T17:51
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но отказался говорить, на какой стадии они находятся. В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. "Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине, на какой стадии - я не буду говорить детально. Считаю, что мы обязательно это все будем ощущать", - заявил он на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве. Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил ранее РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Зеленский заявил о контрнаступлении ВСУ
Зеленский заявил, что ВСУ проводят контрнаступательные и оборонные действия