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Зеленский заявил о контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 10.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 10.06.2023 (обновлено: 17:51 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/kontrnastuplenie-1877403914.html
Зеленский заявил о контрнаступлении ВСУ
Зеленский заявил о контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 10.06.2023
Зеленский заявил о контрнаступлении ВСУ
Владимир Зеленский заявил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но отказался говорить, на какой стадии они находятся. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T16:15
2023-06-10T17:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но отказался говорить, на какой стадии они находятся. В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. "Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине, на какой стадии - я не буду говорить детально. Считаю, что мы обязательно это все будем ощущать", - заявил он на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве. Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил ранее РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Зеленский заявил о контрнаступлении ВСУ

Зеленский заявил, что ВСУ проводят контрнаступательные и оборонные действия

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но отказался говорить, на какой стадии они находятся.
В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов.
«
"Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине, на какой стадии - я не буду говорить детально. Считаю, что мы обязательно это все будем ощущать", - заявил он на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве.
Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил ранее РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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