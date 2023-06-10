https://ria.ru/20230610/zatoplenie-1877374210.html

Путин лично контролирует ситуацию с затоплением в Херсонской области

Путин лично контролирует ситуацию с затоплением в Херсонской области - РИА Новости, 10.06.2023

Путин лично контролирует ситуацию с затоплением в Херсонской области

Президент России Владимир Путин контролирует ситуацию в Херсонской области после затопления территорий у реки Днепр, поручил оказать помощь каждому... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T11:56

2023-06-10T11:56

2023-06-10T11:56

владимир путин

херсонская область

владимир сальдо

разрушение каховской гэс

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин контролирует ситуацию в Херсонской области после затопления территорий у реки Днепр, поручил оказать помощь каждому пострадавшему человеку, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире "Россия 24". "Президент интересуется ситуацией, что происходит, как происходит, уже сейчас неоднократно набирает и спрашивает, постоянно контролирует ситуацию. Он попросил меня давать полные данные и поручил, чтобы каждому человеку была оказана помощь", - сообщил Сальдо. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877312610.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, херсонская область , владимир сальдо, разрушение каховской гэс, общество