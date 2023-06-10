Путин лично контролирует ситуацию с затоплением в Херсонской области

Врио главы Херсонской области Сальдо: Путин лично контролирует ситуацию с затоплением
Самая сложная ситуация сохраняется в Алешкинском и Голопристанском округах. Уровень воды здесь максимальный — 12 метров. В Новокаховском округе он снизился до отметки 9,5 метра.
Самая сложная ситуация сохраняется в Алешкинском и Голопристанском округах. Уровень воды здесь максимальный — 12 метров. В Новокаховском округе он снизился до отметки 9,5 метра.
Спасатели и волонтеры эвакуируют людей из пострадавших городов и сел.
Спасатели и волонтеры эвакуируют людей из пострадавших городов и сел.
Людей снимают с крыш и верхних этажей и вывозят на сушу.
Людей снимают с крыш и верхних этажей и вывозят на сушу.
Местные жители забирают с собой домашних животных.
Местные жители забирают с собой домашних животных.
Крымский волонтер Валерия Петрусевич помогает жителям города Голая Пристань эвакуироваться.
Крымский волонтер Валерия Петрусевич помогает жителям города Голая Пристань эвакуироваться.
Людей вывозят безопасные районы и пункты временного размещения. Для этого задействовали более 120 автобусов
Людей вывозят безопасные районы и пункты временного размещения. Для этого задействовали более 120 автобусов
Церковь после подтопления в городе Голая Пристань.
Церковь после подтопления в городе Голая Пристань.
Помощь в Херсонскую область идет со всей России благодаря МЧС, общественным организациям, благотворительным фондам и политическим партиям.
Помощь в Херсонскую область идет со всей России благодаря МЧС, общественным организациям, благотворительным фондам и политическим партиям.
Важнейшей задачей становится обеспечение людей питьем. Спасатели уже доставили в пострадавшие районы более 20 тонн бутилированной воды.
Важнейшей задачей становится обеспечение людей питьем. Спасатели уже доставили в пострадавшие районы более 20 тонн бутилированной воды.
Действия всех ведомств при эвакуации жителей в Кремле оценили как самоотверженные.
Действия всех ведомств при эвакуации жителей в Кремле оценили как самоотверженные.
Всего в Херсонской области подтоплены более 22 тысяч домов. Подъем воды может продолжаться до десяти суток.
Всего в Херсонской области подтоплены более 22 тысяч домов. Подъем воды может продолжаться до десяти суток.
Самая сложная ситуация сохраняется в Алешкинском и Голопристанском округах. Уровень воды здесь максимальный — 12 метров. В Новокаховском округе он снизился до отметки 9,5 метра.
Спасатели и волонтеры эвакуируют людей из пострадавших городов и сел.
Людей снимают с крыш и верхних этажей и вывозят на сушу.
Местные жители забирают с собой домашних животных.
Крымский волонтер Валерия Петрусевич помогает жителям города Голая Пристань эвакуироваться.
Людей вывозят безопасные районы и пункты временного размещения. Для этого задействовали более 120 автобусов
Церковь после подтопления в городе Голая Пристань.
Помощь в Херсонскую область идет со всей России благодаря МЧС, общественным организациям, благотворительным фондам и политическим партиям.
Важнейшей задачей становится обеспечение людей питьем. Спасатели уже доставили в пострадавшие районы более 20 тонн бутилированной воды.
Действия всех ведомств при эвакуации жителей в Кремле оценили как самоотверженные.
Всего в Херсонской области подтоплены более 22 тысяч домов. Подъем воды может продолжаться до десяти суток.