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Людей снимают с крыш: эвакуация жителей Херсонской области

Людей снимают с крыш: эвакуация жителей Херсонской области - РИА Новости, 09.06.2023

Людей снимают с крыш: эвакуация жителей Херсонской области

Тысячи домов в Херсонской области остаются затопленными после разрушения Каховской ГЭС. Из Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов эвакуируют... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:59

2023-06-09T14:59

2023-06-09T15:07

фото

херсонская область

каховская гэс

ситуация в днр и лнр

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Тысячи домов в Херсонской области остаются затопленными после разрушения Каховской ГЭС. Из Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов эвакуируют жителей. Людей приходится вывозить под непрекращающимися обстрелами. Героическая работа спасателей и волонтеров — в фотоленте Ri.ru.

херсонская область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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