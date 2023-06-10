https://ria.ru/20230610/shebekino-1877395280.html

Гладков назвал число оставшихся в Шебекино жителей

Гладков назвал число оставшихся в Шебекино жителей - РИА Новости, 10.06.2023

Гладков назвал число оставшихся в Шебекино жителей

Почти три тысячи человек еще остаются в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T15:09

2023-06-10T15:09

2023-06-10T16:09

шебекино

белгородская область

белгород

сергей кириенко

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 10 июн — РИА Новости. Почти три тысячи человек еще остаются в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. "На сегодняшний день в Шебекино остаются 2703 человека", — уточнил он.Согласно официальным данным, это меньше десяти процентов от общего числа жителей. По данным администрации города, на 2022 год в Шебекино проживали около 40 тысяч человек."Гуманитарная помощь есть — администрация и волонтеры подвозят воду и необходимые продукты питания. В очередной раз уговариваем оставшихся жителей поехать с нами в Белгород. Но у каждого своя история, почему отказываются покинуть город", — написал Гладков.Глава области рассказал о пожилом мужчине, у которого болеет жена, нуждающаяся в лекарствах. Супруги не хотят создавать неудобства кому-либо и попросили доставить препараты. Они категорически отказались от перевозки в больницу. Многие жители отказываются уезжать из города из-за своих домашних животных. Гладков уточнил, что в Белгородскую область с рабочим визитом приехал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. В пятницу вечером губернатор вместе с Кириенко и главой Шебекинского округа Владимиром Ждановым выехали в населенные пункты округа. "Посчитать точное количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей пока не удается. К последним разрушениям добавилось прямое попадание снаряда в здание ТЦ, оно горело вчера. Как только оперативная обстановка позволит, сразу же приступим к восстановительным работам самого цветущего города — Шебекино", — добавил Гладков.Шебекино подверглось сильнейшей атаке со стороны украинских военных в ночь на 1 июня, обстрелы регулярно повторяются. Местные власти доставили жителей города в пункты временного размещения в Белгороде. Детей из Шебекино отправили на отдых в другие российские регионы.

https://ria.ru/20230610/bezhentsy-1877354218.html

https://ria.ru/20230608/shtrafy-1876956393.html

шебекино

белгородская область

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

шебекино, белгородская область, белгород, сергей кириенко, вячеслав гладков