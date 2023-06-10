Гладков назвал число оставшихся в Шебекино жителей

Губернатор Гладков: в Шебекино осталось десять процентов жителей, это 2,7 тысячи человек
"На сегодняшний день в Шебекино остаются 2703 человека", — уточнил он.
В Белгороде работает четыре пункта, где беженцы из Шебекино могут получить гуманитарную помощь.
В Белгороде работает четыре пункта, где беженцы из Шебекино могут получить гуманитарную помощь.
Помощь жителям Шебекинского городского округа раздают независимо от того, где они разместились.
Помощь жителям Шебекинского городского округа раздают независимо от того, где они разместились.
"Люди получают самое необходимое: так называемый взрослый набор продуктов питания, состоящий из семи наименований, детский набор — тоже из семи наименований, в основном это сладости, соки, детское питание. Это средства личной гигиены и бытовой химии", — рассказал РИА Новости мэр Белгорода Валентин Демидов.
"Люди получают самое необходимое: так называемый взрослый набор продуктов питания, состоящий из семи наименований, детский набор — тоже из семи наименований, в основном это сладости, соки, детское питание. Это средства личной гигиены и бытовой химии", — рассказал РИА Новости мэр Белгорода Валентин Демидов.
Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде.
Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде.
Только за один день в одном из пунктов побывали несколько тысяч человек.
Только за один день в одном из пунктов побывали несколько тысяч человек.
Жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов, пообещали также две единоразовые выплаты.
Жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов, пообещали также две единоразовые выплаты.
Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Особенно часты нападения ВСУ на приграничные Шебекинский и Грайворонский округа.
Особенно часты нападения ВСУ на приграничные Шебекинский и Грайворонский округа.
Волонтеры сортируют товары в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи в Белгороде.
Волонтеры сортируют товары в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи в Белгороде.
В Белгороде работает четыре пункта, где беженцы из Шебекино могут получить гуманитарную помощь.
Помощь жителям Шебекинского городского округа раздают независимо от того, где они разместились.
"Люди получают самое необходимое: так называемый взрослый набор продуктов питания, состоящий из семи наименований, детский набор — тоже из семи наименований, в основном это сладости, соки, детское питание. Это средства личной гигиены и бытовой химии", — рассказал РИА Новости мэр Белгорода Валентин Демидов.
Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде.
Только за один день в одном из пунктов побывали несколько тысяч человек.
Жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов, пообещали также две единоразовые выплаты.
Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Особенно часты нападения ВСУ на приграничные Шебекинский и Грайворонский округа.
Волонтеры сортируют товары в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи в Белгороде.