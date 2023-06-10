Рейтинг@Mail.ru
Гладков назвал число оставшихся в Шебекино жителей - РИА Новости, 10.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 10.06.2023 (обновлено: 16:09 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/shebekino-1877395280.html
Гладков назвал число оставшихся в Шебекино жителей
Гладков назвал число оставшихся в Шебекино жителей - РИА Новости, 10.06.2023
Гладков назвал число оставшихся в Шебекино жителей
Почти три тысячи человек еще остаются в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T15:09
2023-06-10T16:09
шебекино
белгородская область
белгород
сергей кириенко
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876819536_36:0:1932:1066_1920x0_80_0_0_5f8fed7921fac8f21ca43bc696aac478.jpg
БЕЛГОРОД, 10 июн — РИА Новости. Почти три тысячи человек еще остаются в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. &quot;На сегодняшний день в Шебекино остаются 2703 человека&quot;, — уточнил он.Согласно официальным данным, это меньше десяти процентов от общего числа жителей. По данным администрации города, на 2022 год в Шебекино проживали около 40 тысяч человек."Гуманитарная помощь есть — администрация и волонтеры подвозят воду и необходимые продукты питания. В очередной раз уговариваем оставшихся жителей поехать с нами в Белгород. Но у каждого своя история, почему отказываются покинуть город", — написал Гладков.Глава области рассказал о пожилом мужчине, у которого болеет жена, нуждающаяся в лекарствах. Супруги не хотят создавать неудобства кому-либо и попросили доставить препараты. Они категорически отказались от перевозки в больницу. Многие жители отказываются уезжать из города из-за своих домашних животных. Гладков уточнил, что в Белгородскую область с рабочим визитом приехал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. В пятницу вечером губернатор вместе с Кириенко и главой Шебекинского округа Владимиром Ждановым выехали в населенные пункты округа. "Посчитать точное количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей пока не удается. К последним разрушениям добавилось прямое попадание снаряда в здание ТЦ, оно горело вчера. Как только оперативная обстановка позволит, сразу же приступим к восстановительным работам самого цветущего города — Шебекино", — добавил Гладков.Шебекино подверглось сильнейшей атаке со стороны украинских военных в ночь на 1 июня, обстрелы регулярно повторяются. Местные власти доставили жителей города в пункты временного размещения в Белгороде. Детей из Шебекино отправили на отдых в другие российские регионы.
https://ria.ru/20230610/bezhentsy-1877354218.html
https://ria.ru/20230608/shtrafy-1876956393.html
шебекино
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876819536_324:210:1465:1066_1920x0_80_0_0_760b1339863c9ffe995b8216713b4d78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шебекино, белгородская область, белгород, сергей кириенко, вячеслав гладков
Шебекино, Белгородская область, Белгород, Сергей Кириенко, Вячеслав Гладков
Гладков назвал число оставшихся в Шебекино жителей

Губернатор Гладков: в Шебекино осталось десять процентов жителей, это 2,7 тысячи человек

© Настоящий Гладков / TelegramКадр из видео, записанного во время посещения Шебекино Гладковым
Кадр из видео, записанного во время посещения Шебекино Гладковым
© Настоящий Гладков / Telegram
Кадр из видео, записанного во время посещения Шебекино Гладковым
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 10 июн — РИА Новости. Почти три тысячи человек еще остаются в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«

"На сегодняшний день в Шебекино остаются 2703 человека", — уточнил он.

Согласно официальным данным, это меньше десяти процентов от общего числа жителей. По данным администрации города, на 2022 год в Шебекино проживали около 40 тысяч человек.
"Гуманитарная помощь есть — администрация и волонтеры подвозят воду и необходимые продукты питания. В очередной раз уговариваем оставшихся жителей поехать с нами в Белгород. Но у каждого своя история, почему отказываются покинуть город", — написал Гладков.
Отселенные из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины жители города Шебекино в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Около 50 беженцев из белгородского Шебекино выехали в Тульскую область
Вчера, 08:23
Глава области рассказал о пожилом мужчине, у которого болеет жена, нуждающаяся в лекарствах. Супруги не хотят создавать неудобства кому-либо и попросили доставить препараты. Они категорически отказались от перевозки в больницу.
Многие жители отказываются уезжать из города из-за своих домашних животных.
Гладков уточнил, что в Белгородскую область с рабочим визитом приехал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. В пятницу вечером губернатор вместе с Кириенко и главой Шебекинского округа Владимиром Ждановым выехали в населенные пункты округа.
Последствия обстрела Шебекино
ГИБДД может пересмотреть штрафы для водителей, вывозивших людей из Шебекино
8 июня, 14:22
"Посчитать точное количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей пока не удается. К последним разрушениям добавилось прямое попадание снаряда в здание ТЦ, оно горело вчера. Как только оперативная обстановка позволит, сразу же приступим к восстановительным работам самого цветущего города — Шебекино", — добавил Гладков.
Шебекино подверглось сильнейшей атаке со стороны украинских военных в ночь на 1 июня, обстрелы регулярно повторяются. Местные власти доставили жителей города в пункты временного размещения в Белгороде. Детей из Шебекино отправили на отдых в другие российские регионы.
"Люди получают самое необходимое": помощь беженцам из Шебекино
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В Белгороде работает четыре пункта, где беженцы из Шебекино могут получить гуманитарную помощь.

Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

В Белгороде работает четыре пункта, где беженцы из Шебекино могут получить гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Помощь жителям Шебекинского городского округа раздают независимо от того, где они разместились.

Волонтеры во время сортировки в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино во Дворце спорта Космос в Белгороде

Помощь жителям Шебекинского городского округа раздают независимо от того, где они разместились.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Люди получают самое необходимое: так называемый взрослый набор продуктов питания, состоящий из семи наименований, детский набор — тоже из семи наименований, в основном это сладости, соки, детское питание. Это средства личной гигиены и бытовой химии", — рассказал РИА Новости мэр Белгорода Валентин Демидов.

Женщина и волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

"Люди получают самое необходимое: так называемый взрослый набор продуктов питания, состоящий из семи наименований, детский набор — тоже из семи наименований, в основном это сладости, соки, детское питание. Это средства личной гигиены и бытовой химии", — рассказал РИА Новости мэр Белгорода Валентин Демидов.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Желающих получить помощь много.

Очередь в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Желающих получить помощь много.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде.

Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Только за один день в одном из пунктов побывали несколько тысяч человек.

Работа пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Только за один день в одном из пунктов побывали несколько тысяч человек.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов, пообещали также две единоразовые выплаты.

Волонтеры в секторе фасовки продуктовых наборов пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино во Дворце спорта Космос в Белгороде

Жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов, пообещали также две единоразовые выплаты.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

Люди в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Особенно часты нападения ВСУ на приграничные Шебекинский и Грайворонский округа.

Работа пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Особенно часты нападения ВСУ на приграничные Шебекинский и Грайворонский округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Волонтеры сортируют товары в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи в Белгороде.

Волонтеры во время сортировки в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино во Дворце спорта Космос в Белгороде

Волонтеры сортируют товары в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10

В Белгороде работает четыре пункта, где беженцы из Шебекино могут получить гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 10

Помощь жителям Шебекинского городского округа раздают независимо от того, где они разместились.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 10

"Люди получают самое необходимое: так называемый взрослый набор продуктов питания, состоящий из семи наименований, детский набор — тоже из семи наименований, в основном это сладости, соки, детское питание. Это средства личной гигиены и бытовой химии", — рассказал РИА Новости мэр Белгорода Валентин Демидов.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 10

Желающих получить помощь много.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 10

Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 10

Только за один день в одном из пунктов побывали несколько тысяч человек.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 10

Жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов, пообещали также две единоразовые выплаты.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 10

Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
8 из 10

Особенно часты нападения ВСУ на приграничные Шебекинский и Грайворонский округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
9 из 10

Волонтеры сортируют товары в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ШебекиноБелгородская областьБелгородСергей КириенкоВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала