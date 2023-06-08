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"Люди получают самое необходимое": помощь беженцам из Шебекино

"Люди получают самое необходимое": помощь беженцам из Шебекино - РИА Новости, 08.06.2023

"Люди получают самое необходимое": помощь беженцам из Шебекино

Для жителей Шебекинского округа, покинувших свои дома из-за обстрелов, открыли специальные пункты, где можно получить продуктовые наборы, средства гигиены,... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:01

2023-06-08T13:01

2023-06-08T16:02

фото

белгород

шебекино

гуманитарная помощь

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Для жителей Шебекинского округа, покинувших свои дома из-за обстрелов, открыли специальные пункты, где можно получить продуктовые наборы, средства гигиены, одежду и обувь. Раздача гуманитарной помощи — в фотоленте Ria.ru.

белгород

шебекино

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2023

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