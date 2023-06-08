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"Люди получают самое необходимое": помощь беженцам из Шебекино - РИА Новости, 08.06.2023
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13:01 08.06.2023 (обновлено: 16:02 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/pomosch-1876912379.html
"Люди получают самое необходимое": помощь беженцам из Шебекино
"Люди получают самое необходимое": помощь беженцам из Шебекино - РИА Новости, 08.06.2023
"Люди получают самое необходимое": помощь беженцам из Шебекино
Для жителей Шебекинского округа, покинувших свои дома из-за обстрелов, открыли специальные пункты, где можно получить продуктовые наборы, средства гигиены,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:01
2023-06-08T16:02
фото
белгород
шебекино
гуманитарная помощь
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Для жителей Шебекинского округа, покинувших свои дома из-за обстрелов, открыли специальные пункты, где можно получить продуктовые наборы, средства гигиены, одежду и обувь. Раздача гуманитарной помощи — в фотоленте Ria.ru.
белгород
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фото, фото, белгород, шебекино, гуманитарная помощь
Фото, Белгород, Шебекино, Гуманитарная помощь

"Люди получают самое необходимое": помощь беженцам из Шебекино

Читать ria.ru в
Для жителей Шебекинского округа, покинувших свои дома из-за обстрелов, открыли специальные пункты, где можно получить продуктовые наборы, средства гигиены, одежду и обувь. Раздача гуманитарной помощи — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В Белгороде работает четыре пункта, где беженцы из Шебекино могут получить гуманитарную помощь.

Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

В Белгороде работает четыре пункта, где беженцы из Шебекино могут получить гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Помощь жителям Шебекинского городского округа раздают независимо от того, где они разместились.

Волонтеры во время сортировки в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино во Дворце спорта Космос в Белгороде

Помощь жителям Шебекинского городского округа раздают независимо от того, где они разместились.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Люди получают самое необходимое: так называемый взрослый набор продуктов питания, состоящий из семи наименований, детский набор — тоже из семи наименований, в основном это сладости, соки, детское питание. Это средства личной гигиены и бытовой химии", — рассказал РИА Новости мэр Белгорода Валентин Демидов.

Женщина и волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

"Люди получают самое необходимое: так называемый взрослый набор продуктов питания, состоящий из семи наименований, детский набор — тоже из семи наименований, в основном это сладости, соки, детское питание. Это средства личной гигиены и бытовой химии", — рассказал РИА Новости мэр Белгорода Валентин Демидов.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Желающих получить помощь много.

Очередь в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Желающих получить помощь много.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде.

Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Только за один день в одном из пунктов побывали несколько тысяч человек.

Работа пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Только за один день в одном из пунктов побывали несколько тысяч человек.

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов, пообещали также две единоразовые выплаты.

Волонтеры в секторе фасовки продуктовых наборов пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино во Дворце спорта Космос в Белгороде

Жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов, пообещали также две единоразовые выплаты.

© РИА Новости / Антон Вергун
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7 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

Люди в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

© РИА Новости / Антон Вергун
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8 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Особенно часты нападения ВСУ на приграничные Шебекинский и Грайворонский округа.

Работа пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Особенно часты нападения ВСУ на приграничные Шебекинский и Грайворонский округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
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9 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Волонтеры сортируют товары в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи в Белгороде.

Волонтеры во время сортировки в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино во Дворце спорта Космос в Белгороде

Волонтеры сортируют товары в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
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10 из 10
 
ФотоБелгородШебекиноГуманитарная помощь
 
 
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