https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html

Каховская Буча. На этот раз у Украины не получилось

Каховская Буча. На этот раз у Украины не получилось - РИА Новости, 09.06.2023

Каховская Буча. На этот раз у Украины не получилось

Мы давно привыкли, что на Западе после любой трагедии, взрывов или политических скандалов тут же кидаются во всем обвинять Россию — вне зависимости от... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T08:00

2023-06-09T08:00

2023-06-09T08:00

специальная военная операция на украине

аналитика

россия

украина

виктория нуланд

риши сунак

оон

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Мы давно привыкли, что на Западе после любой трагедии, взрывов или политических скандалов тут же кидаются во всем обвинять Россию — вне зависимости от аргументов или доказательств. Ситуация с обрушением Каховской плотины и последовавшей за этим трагедией не исключение. Однако есть характерные нюансы, которые свидетельствуют о том, что информационная операция "Буча-2" на данном этапе Украиной провалена.Нет, Россию, само собой, сразу обвинили. Во всяком случае делают все, чтобы у западного обывателя не было никаких сомнений в том, кто именно стоит за подрывом дамбы. Но, в отличие, скажем, от той же Бучи, отравления Скрипалей или похожих историй, на этот раз западные СМИ чаще всего не выдвигают прямых обвинений России, а пытаются вложить их в уста собственных или приглашенных экспертов и аналитиков.Показательным примером стало изменение заголовка немецкой Bild. Выдав по горячим следам новость "Россия взорвала огромную плотину", скандальное издание довольно оперативно поменяло заголовок на более нейтральный: "На Украине взорвана огромная плотина". Сотрудникам газеты даже пришлось оправдываться за такое внезапное изменение подачи сенсационной новости.Многие телеканалы выбрали более осторожный путь, обвиняя Россию не прямо, а путем размещения цитат украинских политиков и ссылками на мнения "экспертов". Те же как под копирку выдавали в прямых эфирах фразы такого рода: "Лично я не сомневаюсь, что это сделала Россия" или "Только Россия имела мотивы поступать так". Но звучало это как их персональное мнение.Такую же тактику избрали и основные западные газеты. К примеру, голландская De Volkskrant на первой полосе сообщила читателям: "Многие указывают на то, что подрыв дамбы — это результат российского саботажа". В самой же статье выяснилось, что этими "многими" является лишь отставной командующий сухопутными силами Нидерландов генерал Март де Крайф, без колебаний заявивший: "Нет сомнений в том, что это сделали русские".Или вот еще один показательный пример. Газета Financial Times поместила статью с заголовком, который не должен был оставлять у читателей сомнений: "Россия получает больше выгоды от подрыва украинской плотины". И сопроводила его "анализом" от своего редактора Бена Холла: "Москва посылает сигнал о том, как далеко она может зайти для эскалации войны". Он поясняет, что уничтожением Каховской ГЭС Россия якобы ослабляет украинскую экономику, разрушая ее критическую инфраструктуру. Ясное дело, читателям не рассказывают о том, что указанная электростанция уже год была отключена от украинской энергосистемы и находилась на территории, официально вошедшей в состав России. Зачем британской публике такие подробности!Точно так же основные западные СМИ в своих статьях на тему мотивов диверсии старательно проигнорировали интервью украинского генерала Ковальчука, признававшегося в декабре прошлого года, что с помощью американских HIMARS уже проделывал отверстия в Каховской плотине с целью затопить обширные территории к югу. Тогда это интервью широко разошлось в западных СМИ, спокойно цитировалось и обсуждалось — как само собой разумеющееся. Никого жестокие планы украинского командования, согласованные с американцами (а все знают, что оперировать системами HIMARS без координации с военными спутниками США невозможно), совершенно не смутили. Ни одного голоса о том, что такие планы противоречат конвенциям ООН, на Западе тогда не прозвучало. А сейчас эти же СМИ делают вид, что забыли о том интервью: полное молчание!Зато все они с удовольствием процитировали шедевральные выводы американского Института изучения войны (ISW) — семейного бизнеса клана Виктории Нуланд. А вывод действительно потрясающий: "В данный момент ISW не может дать окончательную оценку ответственности за инцидент 6 июня, но считает, что баланс доказательств, размышлений и риторики свидетельствует о том, что русские намеренно повредили дамбу"."Баланс размышлений и риторики" — каково! Это, надо заметить, будет похлеще пресловутой формулы "хайли лайкли", которую запустило руководство Британии после отравления Скрипалей. Сейчас, кстати, премьер этой страны Риши Сунак тоже отличился, по горячим следам заявив, что пока не уверен в вине России. А дальше добавил: "Но если это правда, <…> это будет новое дно, это — чудовищный акт варварства со стороны России". Почему-то никто в Британии не догадался спросить Сунака: а если это неправда? А если окажется, что это сделала Украина, как в случае со взрывами "Северных потоков"? Но мы уже знаем классический ответ: "Это другое".Во многом, наверное, история с "Северными потоками" и повлияла на более сдержанную реакцию западных СМИ и мировых лидеров, не решающихся совсем уж в лоб обвинять Россию в том, чего она не совершала. Версия о том, что "Россия сама себя обстреливает" или является "абсолютным злом, а потому творит зло только ради мрачного наслаждения", уже не срабатывает. А потому сценарий "Буча-2", на который надеялись в Киеве, пока что забуксовал. Но ясно, что в дальнейшем следует ждать новых диверсий, включая информационные.

https://ria.ru/20230607/ataka-1876819981.html

https://ria.ru/20230608/posol-1876837373.html

https://ria.ru/20230607/ges-1876812066.html

https://ria.ru/20230608/ges-1876978251.html

https://ria.ru/20230608/otvetstvennost-1877024008.html

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аналитика, россия, украина, виктория нуланд, риши сунак, оон