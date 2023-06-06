https://ria.ru/20230606/ges-1876414638.html
Немецкое СМИ исправило новость с обвинением России в подрыве Каховской ГЭС
Немецкое СМИ исправило новость с обвинением России в подрыве Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Немецкое СМИ исправило новость с обвинением России в подрыве Каховской ГЭС
Немецкое издание Bild в новости о прорыве дамбы Каховской ГЭС сперва написало, что ее "взорвала Россия", но потом изменило формулировку на более нейтральную. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:08
2023-06-06T11:08
2023-06-06T12:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
херсонская область
владимир леонтьев (новая каховка)
bild
германия
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Немецкое издание Bild в новости о прорыве дамбы Каховской ГЭС сперва написало, что ее "взорвала Россия", но потом изменило формулировку на более нейтральную. По состоянию на 10:40 мск в Twitter издания отображается еще старое название: "Война на Украине: Россия взорвала огромную плотину". Но если пройти по ссылке, то открывается статья с названием "Взорвана огромная плотина на Украине". В тексте приводятся позиции обеих сторон: Украина обвиняет Россию в подрыве дамбы, а Россия считает, что плотина разрушилась в результате обстрела, который можно считать террористической атакой. Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба, по словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Новая Каховка затоплена, в городском округе объявили режим ЧС. Из прибрежной зоны эвакуируют население.
https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html
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РИА Новости
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Немецкое СМИ исправило новость с обвинением России в подрыве Каховской ГЭС
Издание Bild сообщило, что Россия взорвала Каховскую ГЭС, а затем исправило новость