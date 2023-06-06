https://ria.ru/20230606/ges-1876414638.html

Немецкое СМИ исправило новость с обвинением России в подрыве Каховской ГЭС

Немецкое СМИ исправило новость с обвинением России в подрыве Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Немецкое СМИ исправило новость с обвинением России в подрыве Каховской ГЭС

Немецкое издание Bild в новости о прорыве дамбы Каховской ГЭС сперва написало, что ее "взорвала Россия", но потом изменило формулировку на более нейтральную. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T11:08

2023-06-06T11:08

2023-06-06T12:43

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

херсонская область

владимир леонтьев (новая каховка)

bild

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876382387_43:0:2786:1543_1920x0_80_0_0_cc68e83e774b449492bfaae7eec38553.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Немецкое издание Bild в новости о прорыве дамбы Каховской ГЭС сперва написало, что ее "взорвала Россия", но потом изменило формулировку на более нейтральную. По состоянию на 10:40 мск в Twitter издания отображается еще старое название: "Война на Украине: Россия взорвала огромную плотину". Но если пройти по ссылке, то открывается статья с названием "Взорвана огромная плотина на Украине". В тексте приводятся позиции обеих сторон: Украина обвиняет Россию в подрыве дамбы, а Россия считает, что плотина разрушилась в результате обстрела, который можно считать террористической атакой. Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба, по словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Новая Каховка затоплена, в городском округе объявили режим ЧС. Из прибрежной зоны эвакуируют население.

https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html

россия

украина

херсонская область

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка), bild, германия, каховская гэс, ситуация в днр и лнр, разрушение каховской гэс