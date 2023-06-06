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Немецкое СМИ исправило новость с обвинением России в подрыве Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:08 06.06.2023 (обновлено: 12:43 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/ges-1876414638.html
Немецкое СМИ исправило новость с обвинением России в подрыве Каховской ГЭС
Немецкое СМИ исправило новость с обвинением России в подрыве Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Немецкое СМИ исправило новость с обвинением России в подрыве Каховской ГЭС
Немецкое издание Bild в новости о прорыве дамбы Каховской ГЭС сперва написало, что ее "взорвала Россия", но потом изменило формулировку на более нейтральную. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:08
2023-06-06T12:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
херсонская область
владимир леонтьев (новая каховка)
bild
германия
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Немецкое издание Bild в новости о прорыве дамбы Каховской ГЭС сперва написало, что ее "взорвала Россия", но потом изменило формулировку на более нейтральную. По состоянию на 10:40 мск в Twitter издания отображается еще старое название: "Война на Украине: Россия взорвала огромную плотину". Но если пройти по ссылке, то открывается статья с названием "Взорвана огромная плотина на Украине". В тексте приводятся позиции обеих сторон: Украина обвиняет Россию в подрыве дамбы, а Россия считает, что плотина разрушилась в результате обстрела, который можно считать террористической атакой. Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба, по словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Новая Каховка затоплена, в городском округе объявили режим ЧС. Из прибрежной зоны эвакуируют население.
https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html
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в мире, россия, украина, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка), bild, германия, каховская гэс, ситуация в днр и лнр, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Херсонская область , Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Bild, Германия, Каховская ГЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР, Разрушение Каховской ГЭС
Немецкое СМИ исправило новость с обвинением России в подрыве Каховской ГЭС

Издание Bild сообщило, что Россия взорвала Каховскую ГЭС, а затем исправило новость

© AP Photo / Ukrainian Presidential OfficeПоследствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Немецкое издание Bild в новости о прорыве дамбы Каховской ГЭС сперва написало, что ее "взорвала Россия", но потом изменило формулировку на более нейтральную.
По состоянию на 10:40 мск в Twitter издания отображается еще старое название: "Война на Украине: Россия взорвала огромную плотину". Но если пройти по ссылке, то открывается статья с названием "Взорвана огромная плотина на Украине".
В тексте приводятся позиции обеих сторон: Украина обвиняет Россию в подрыве дамбы, а Россия считает, что плотина разрушилась в результате обстрела, который можно считать террористической атакой.
Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба, по словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Новая Каховка затоплена, в городском округе объявили режим ЧС. Из прибрежной зоны эвакуируют население.
Последствия обстрелов ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
Что произошло на Каховской ГЭС. Хроника событий
Вчера, 10:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаХерсонская областьВладимир Леонтьев (Новая Каховка)BildГерманияКаховская ГЭССитуация в ДНР и ЛНРРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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