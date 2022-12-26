https://ria.ru/20221226/nuland-1841228447.html

Муж Виктории Нуланд объяснил Америке, почему нужно воевать с Россией

Муж Виктории Нуланд объяснил Америке, почему нужно воевать с Россией - РИА Новости, 26.12.2022

Муж Виктории Нуланд объяснил Америке, почему нужно воевать с Россией

Нам наконец-то объяснили те самые правила "мира, основанного на правилах", о которых говорят все западные лидеры. Оказывается, все очень просто. Практически... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T08:00

2022-12-26T08:00

2022-12-26T08:14

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Нам наконец-то объяснили те самые правила "мира, основанного на правилах", о которых говорят все западные лидеры. Оказывается, все очень просто. Практически единственным правилом является безусловное подчинение абсолютно всех "либеральному гегемону" — Соединенным Штатам. Ничего другого не требуется. Просто же!Напомню, что в последнее время словосочетание "мировой порядок, основанный на правилах" стало универсальным на Западе. Сейчас трудно сказать, кто первым внес это в глобальный дискурс, но первым обратил внимание на это как на системную проблему министр иностранных дел России Сергей Лавров, в 2019 году написавший статью "Мир на перепутье и система международных отношений будущего".Именно в этой статье наш главный дипломат назвал причину сего явления: "Из неготовности Запада принять сегодняшние реалии, когда он после столетий экономического, политического и военного доминирования утрачивает прерогативу единоличного формирования общемировой повестки дня, произросла концепция "порядка, основанного на правилах". Эти "правила" изобретаются и избирательно комбинируются в зависимости от текущих потребностей авторов указанного термина, который Запад настойчиво внедряет в обиход".Лавров тогда заметил, что концепция такого мира, по сути дела, подменяет собой действительно существовавшие доселе правила, сложившиеся после Второй мировой войны. Сводились они к незыблемому соблюдению международного права и подчинению решениям Совета Безопасности ООН, в рамках которого супердержавы на протяжении десятилетий были вынуждены искать болезненные для себя компромиссы.С началом же российской спецоперации на Украине термин "мир, основанный на правилах" стал абсолютно доминирующим в речах западных лидеров, экспертов, журналистов. Президент России Владимир Путин в последних своих выступлениях неоднократно упоминал эту пресловутую формулу, указывая на ее одиозность.Неслучайно глава державы вспомнил ее и в торжественный момент принятия новых субъектов Российской Федерации 30 сентября сего года. Путин тогда сказал: "Только и слышим со всех сторон: Запад отстаивает порядок, основанный на правилах. Откуда они взялись? Кто вообще видел эти правила? Кто согласовывал? Послушайте, это просто бред какой-то, сплошной обман, двойные или уже тройные стандарты! На дураков рассчитано просто. Россия — великая тысячелетняя держава, страна-цивилизация. И по таким подтасованным, фальшивым правилам жить не будет".По мере того как учащалось использование пресловутой формулы, чаще стали звучать и вопросы о том, что же это за "правила" такие и где их можно почитать. Ну в самом деле, раз вы обвиняете Россию в нарушении глобального порядка, основанного на неких правилах, то вы же должны показать миру хоть какой-то кодекс, где эти правила сформулированы хотя бы в сжатом виде. А то как-то неудобно становилось — почти как в классической интермедии Аркадия Райкина: "Сколько ты сегодня сделал? — Чего? — Ну, того, чего ты должен сделать, того и сколько".И этот явный пробел решил заполнить журнал Foreign Affairs, вот уже столетие являющийся мировым флагманом идеологической борьбы против России. В его свежем номере (за январь-февраль уже следующего года) опубликована фундаментальная программная статья известного идеолога глобального либерализма Роберта Кагана "Свободный мир, если вы можете его сохранить. Украина и американские интересы".На всякий случай следует пояснить, что старший научный сотрудник Брукингского института Каган — это не рядовой политолог. В свое время он работал в Госдепе, консультировал наиболее антироссийских кандидатов в президенты США (вроде Джона Маккейна и Хиллари Клинтон), постоянно отстаивая необходимость внешней вооруженной агрессии. Его считают одним из архитекторов войны в Ираке, поскольку именно Каган был автором утверждений о том, что Саддам Хусейн имел отношение к террористической атаке на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Наверное, не стоит говорить о том, что все это в итоге оказалось ложью от начала и до конца. Но кого это после войны беспокоило?И хотя сейчас Каган на публике предстает исключительно как теоретик, его влияние на практическое формирование внешней политики США трудно переоценить. Достаточно вспомнить, что он является мужем заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Да-да, той самой, которая организовывала киевский Майдан 2013 года, прославившись на весь мир раздачей печенья и грубой фразой "F**k the EU!" (в мягком переводе: "К черту ЕС!"). Наверное, было бы наивным допускать, что Каган не делится своими теоретическими наработками с высокопоставленной супругой, тем самым оказывая влияние и на ее позицию при формулировании нынешней американской стратегии относительно Украины.А то, что семейный клан Нуланд-Каганов имеет огромное влияние на выстраивание агрессивной политики США, — это очевидный факт. Известный американский журналист-расследователь Роберт Пэрри в ряде своих публикаций доказал, что этот клан фактически создал полный замкнутый цикл семейного бизнеса на войне. Правда, почти сразу после этих публикаций Пэрри скоропостижно скончался (но мы, само собой, отметаем любую конспирологию — мы же не западные СМИ).Вот как сейчас выглядит описываемый клан. Роберт Каган обеспечивает идеологическое сопровождение агрессивной внешней политики США. Его родной брат Фредерик Каган считается военным экспертом и напрямую связан с ВПК. В частности, он работал советником главы ЦРУ Дэвида Петреуса, который сейчас выступает в качестве одной из основных "говорящих голов" в западных СМИ по украинскому конфликту. Кимберли Каган, жена Фредерика, также на слуху, поскольку является основательницей и руководительницей Института изучения войны, чьи ежедневные сводки и откровенно ангажированная аналитика формируют базу для публикаций мировых медиа о военных действиях на Украине. Ну а замыкает эту эффективную цепочку семейственных связей та самая Виктория Нуланд, на практике осуществляющая агрессивную политику. Такой себе семейный бизнес на крови.Так вот Роберт Каган в своей свежей статье пытается заполнить тот идеологический вакуум, который сложился в ходе постоянного апеллирования к формуле "Порядок, основанный на правилах". Заодно он отвечает на вопрос, каков же национальный интерес США в разжигании военного конфликта на Украине. А такой вопрос все чаще звучит в устах некоторых деятелей, в том числе его постоянно задает популярный телеведущий Такер Карлсон.Каган доступно поясняет публике: США несут тяжкое бремя защиты "либеральной гегемонии" с начала прошлого века. И стоит Америке чуток отвернуться, заняться исключительно собственными проблемами — тут же неразумные Европа и Азия начинают мировые войны, а "бандитские нации" пытаются задавить либерализм. Вот Штатам и приходится вмешиваться в глобальные конфликты даже в тот период, когда безопасности самих США ничего не угрожает.Слово "либерал" в различных его производных использовано в статье Кагана почти полсотни раз! Анализируя нынешнюю ситуацию, автор приходит к простому выводу, который отдельно выделен журналом: "Защита Украины — это защита либеральной гегемонии. Когда сенатор-республиканец Митч Макконнелл и другие говорят, что Соединенные Штаты имеют жизненно важные интересы на Украине, они не имеют в виду, что Соединенным Штатам будет непосредственно угрожать поражение Украины. Они имеют в виду, что либеральный мировой порядок окажется под угрозой, если Украина проиграет".Казалось бы, где Украина и где либерализм? Какое отношение к демократии и либеральным ценностям имеет диктаторский режим Киева, использующий нацистские символику, идеологию, практику? Каган не утруждает себя пояснением таких "мелочей". В конце концов, он и Вторую мировую войну рисует исключительно как войну "либеральных демократий" (упоминая лишь США и Британию) с "авторитарными режимами" (упоминая лишь Германию и Японию). О роли СССР в разгроме нацизма он просто умалчивает, а то пришлось бы объяснять, как же получилось, что Сталин стал оплотом борьбы за либеральные ценности.Соответственно, Каган дает однозначный ответ и о том, что же имеют в виду западные лидеры, говоря о пресловутой формуле, упомянутой выше: "Американские лидеры часто говорят о защите международного порядка, основанного на правилах, но американцы не признают гегемонизма, присущего такой политике. Они не осознают, что, как однажды заметил Рейнгольд Нибур (довольно популярный у современных либералов теолог середины прошлого века. — Прим. авт.), сами правила являются формой гегемонии. Они не нейтральны, а предназначены для поддержания международного статус-кво, при котором на протяжении восьми десятилетий доминировал либеральный мир, поддерживаемый Америкой. Порядок, основанный на правилах, является дополнением к этой гегемонии".Все четко и однозначно. "Мир, основанный на правилах" — это полная гегемония (читай: диктатура) Соединенных Штатов. То есть стандартная форма империализма и колониализма. И дело здесь вовсе не в демократии. Ведь, согласно тому же Кагану, США занимались насаждением "либеральной гегемонии" и в тот период, когда в самих Штатах государственной политикой являлись расизм, апартеид, выборочное избирательное право, запрет оппозиционных идеологий, то есть все то, что современный либерал никак не признал бы либерализмом. Именно поэтому Украина или любой другой союзник США может возглавляться самым кровавым диктатором — он все равно будет считаться "либералом" до тех пор, пока следует указаниям "мирового гегемона".Своей программной статьей идеолог глобального либерализма откровенно обосновывает необходимость прямого военного столкновения Запада с Россией. Не из-за Украины — на нее семейному клану Нуланд-Каганов наплевать. Из-за необходимости держать в подчинении весь мир, включая своих неразумных европейских союзников, ни к чему не способных без Америки. По сути, это творческое развитие формулы "F**k the EU!", выраженной Викторией Нуланд на киевском Майдане. Правда, речь теперь идет не только о Евросоюзе, речь — о мировой войне. Семейный клан, зарабатывающий на войнах, на этот раз посылает к черту всю планету.Что ж, стоит поблагодарить Роберта Кагана за такую исчерпывающую откровенность. Мы и раньше знали ответ на вопрос, что собой представляет "мир, основанный на правилах". Но теперь у нас есть доказательство, которое мы можем предъявлять другому миру — тому, который, как и Россия, не желает подчиняться диктатуре самопровозглашенного "гегемона".

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авторы, в мире, сша, украина, евросоюз, виктория нуланд, владимир путин, россия, ирак