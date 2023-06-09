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Дома в Воронеже, в который попал БПЛА, начнут восстанавливать в субботу - РИА Новости, 09.06.2023
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20:47 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/dom-1877323704.html
Дома в Воронеже, в который попал БПЛА, начнут восстанавливать в субботу
Дома в Воронеже, в который попал БПЛА, начнут восстанавливать в субботу - РИА Новости, 09.06.2023
Дома в Воронеже, в который попал БПЛА, начнут восстанавливать в субботу
Подрядчик планирует начать в субботу работы по восстановлению дома в Воронеже, в который попал беспилотник, сообщает мэрия города. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T20:47
2023-06-09T20:47
происшествия
воронеж
падение беспилотника в воронеже
александр гусев (государственный служащий)
белинский
воронежская область
жилье
россия
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ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Подрядчик планирует начать в субботу работы по восстановлению дома в Воронеже, в который попал беспилотник, сообщает мэрия города. Беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Белинского в Воронеже около 10:12 мск 9 июня. В результате была повреждена кровля у частного дома рядом с многоэтажкой, куда врезался дрон. В самой высотке основные повреждения пришлись на второй и третий этажи здания, в частности, оказались повреждены несколько квартир и офисный центр. Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил мэрии ввести режим ЧС районного масштаба для оперативного устранения повреждений. "В пострадавшем сегодня здании определён объем восстановительных работ. В настоящее время подрядчик завозит на место необходимый строительный материал. Сотрудники комбината благоустройства Ленинского района производят временную изоляцию пострадавших окон, убирают мусор. Завтра подрядная организация планирует приступить к выполнению восстановительных работ", - сообщает мэрия в своем телеграм-канале. При падении беспилотника три человека получили легкие ранения от разбившихся стекол, но отказались от госпитализации, погибших в результате инцидента нет. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
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происшествия, воронеж, падение беспилотника в воронеже, александр гусев (государственный служащий), белинский, воронежская область, жилье, россия
Происшествия, Воронеж, Падение беспилотника в Воронеже, Александр Гусев (государственный служащий), Белинский, Воронежская область, Жилье, Россия
Дома в Воронеже, в который попал БПЛА, начнут восстанавливать в субботу

Мэрия: восстановление дома в Воронеже, в который попал БПЛА, запланировано на субботу

© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанкЖилой дом в центре Воронежа, пострадавший в результате атаки беспилотника
Жилой дом в центре Воронежа, пострадавший в результате атаки беспилотника - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Ксения Михайлова
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Жилой дом в центре Воронежа, пострадавший в результате атаки беспилотника
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Подрядчик планирует начать в субботу работы по восстановлению дома в Воронеже, в который попал беспилотник, сообщает мэрия города.
Беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Белинского в Воронеже около 10:12 мск 9 июня. В результате была повреждена кровля у частного дома рядом с многоэтажкой, куда врезался дрон. В самой высотке основные повреждения пришлись на второй и третий этажи здания, в частности, оказались повреждены несколько квартир и офисный центр. Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил мэрии ввести режим ЧС районного масштаба для оперативного устранения повреждений.
"Мы в шоке до сих пор": в Воронеже беспилотник упал на жилой дом
© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанк

ЧП произошло утром на улице Белинского в Воронеже. Дрон врезался в жилой дом между вторым и третьим этажами, затронув несколько квартир и офисный центр.

Жилой дом в центре Воронежа, пострадавший в результате атаки беспилотника

ЧП произошло утром на улице Белинского в Воронеже. Дрон врезался в жилой дом между вторым и третьим этажами, затронув несколько квартир и офисный центр.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанк

"Сижу дома. Слышу как бы звук мотоцикла, и потом резко набирает скорость. А на самом деле — это дрон был, как оказалось. Потом хлопок, окна задрожали. Я подумал: что-то выскочило, но все на месте. Честно говоря, испугался", — рассказал Иван, живущий неподалеку.

Оцепление возле жилого дома в центре Воронежа, пострадавшего в результате атаки беспилотника

"Сижу дома. Слышу как бы звук мотоцикла, и потом резко набирает скорость. А на самом деле — это дрон был, как оказалось. Потом хлопок, окна задрожали. Я подумал: что-то выскочило, но все на месте. Честно говоря, испугался", — рассказал Иван, живущий неподалеку.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
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2 из 8
© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанк

Пенсионерка Мария Александровна была в храме, когда упал беспилотник. "Дома два внука остались, побежала к ним. Они в меня вцепились: "Бабушка, там взрыв!" Мы в шоке до сих пор", — вспоминает она и плачет.

Жилой дом в центре Воронежа, пострадавший в результате атаки беспилотник

Пенсионерка Мария Александровна была в храме, когда упал беспилотник. "Дома два внука остались, побежала к ним. Они в меня вцепились: "Бабушка, там взрыв!" Мы в шоке до сих пор", — вспоминает она и плачет.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
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3 из 8
© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанк

В результате падения аппарата трех человек посекло осколками стекла, помощь им оказали на месте.

Возле жилого дома в центре Воронежа, пострадавшего в результате атаки беспилотника

В результате падения аппарата трех человек посекло осколками стекла, помощь им оказали на месте.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
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4 из 8
© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанк

После того как беспилотник влетел в соседнюю многоэтажку, жители одного из частных домов нашли у себя во дворе металлические шарики.

Во дворе жилого дома в центре Воронежа, пострадавшего в результате атаки беспилотника

После того как беспилотник влетел в соседнюю многоэтажку, жители одного из частных домов нашли у себя во дворе металлические шарики.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
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5 из 8
© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Оцепление возле жилого дома в центре Воронежа, пострадавшего в результате атаки беспилотника

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
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6 из 8
© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанк

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил мэрии ввести режим ЧС районного масштаба.

Жилой дом в центре Воронежа, пострадавший в результате атаки беспилотника

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил мэрии ввести режим ЧС районного масштаба.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанк

Пострадавший дом решили не расселять. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время.

Автомобили пожарной службы МЧС РФ и медицины катастроф возле жилого дома в центре Воронежа, пострадавшего в результате атаки беспилотника

Пострадавший дом решили не расселять. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
8 из 8

ЧП произошло утром на улице Белинского в Воронеже. Дрон врезался в жилой дом между вторым и третьим этажами, затронув несколько квартир и офисный центр.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
1 из 8

"Сижу дома. Слышу как бы звук мотоцикла, и потом резко набирает скорость. А на самом деле — это дрон был, как оказалось. Потом хлопок, окна задрожали. Я подумал: что-то выскочило, но все на месте. Честно говоря, испугался", — рассказал Иван, живущий неподалеку.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
2 из 8

Пенсионерка Мария Александровна была в храме, когда упал беспилотник. "Дома два внука остались, побежала к ним. Они в меня вцепились: "Бабушка, там взрыв!" Мы в шоке до сих пор", — вспоминает она и плачет.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
3 из 8

В результате падения аппарата трех человек посекло осколками стекла, помощь им оказали на месте.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
4 из 8

После того как беспилотник влетел в соседнюю многоэтажку, жители одного из частных домов нашли у себя во дворе металлические шарики.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
5 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
6 из 8

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил мэрии ввести режим ЧС районного масштаба.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
7 из 8

Пострадавший дом решили не расселять. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
8 из 8
"В пострадавшем сегодня здании определён объем восстановительных работ. В настоящее время подрядчик завозит на место необходимый строительный материал. Сотрудники комбината благоустройства Ленинского района производят временную изоляцию пострадавших окон, убирают мусор. Завтра подрядная организация планирует приступить к выполнению восстановительных работ", - сообщает мэрия в своем телеграм-канале.
При падении беспилотника три человека получили легкие ранения от разбившихся стекол, но отказались от госпитализации, погибших в результате инцидента нет. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
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