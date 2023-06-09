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Дома в Воронеже, в который попал БПЛА, начнут восстанавливать в субботу

Дома в Воронеже, в который попал БПЛА, начнут восстанавливать в субботу - РИА Новости, 09.06.2023

Дома в Воронеже, в который попал БПЛА, начнут восстанавливать в субботу

Подрядчик планирует начать в субботу работы по восстановлению дома в Воронеже, в который попал беспилотник, сообщает мэрия города. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T20:47

2023-06-09T20:47

2023-06-09T20:47

происшествия

воронеж

падение беспилотника в воронеже

александр гусев (государственный служащий)

белинский

воронежская область

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россия

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ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Подрядчик планирует начать в субботу работы по восстановлению дома в Воронеже, в который попал беспилотник, сообщает мэрия города. Беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Белинского в Воронеже около 10:12 мск 9 июня. В результате была повреждена кровля у частного дома рядом с многоэтажкой, куда врезался дрон. В самой высотке основные повреждения пришлись на второй и третий этажи здания, в частности, оказались повреждены несколько квартир и офисный центр. Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил мэрии ввести режим ЧС районного масштаба для оперативного устранения повреждений. "В пострадавшем сегодня здании определён объем восстановительных работ. В настоящее время подрядчик завозит на место необходимый строительный материал. Сотрудники комбината благоустройства Ленинского района производят временную изоляцию пострадавших окон, убирают мусор. Завтра подрядная организация планирует приступить к выполнению восстановительных работ", - сообщает мэрия в своем телеграм-канале. При падении беспилотника три человека получили легкие ранения от разбившихся стекол, но отказались от госпитализации, погибших в результате инцидента нет. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230609/ukraina-1877237008.html

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