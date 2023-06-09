https://ria.ru/20230609/bespilotnik-1877253420.html

"Мы в шоке до сих пор": в Воронеже беспилотник упал на жилой дом

"Мы в шоке до сих пор": в Воронеже беспилотник упал на жилой дом - РИА Новости, 09.06.2023

"Мы в шоке до сих пор": в Воронеже беспилотник упал на жилой дом

Дом в центре Воронежа пострадал от атаки беспилотника, несколько человек ранены осколками стекла. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T16:31

2023-06-09T16:31

2023-06-09T23:52

фото

воронеж

падение беспилотника в воронеже

александр гусев (государственный служащий)

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Дом в центре Воронежа пострадал от атаки беспилотника, несколько человек ранены осколками стекла. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

воронеж

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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