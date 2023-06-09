https://ria.ru/20230609/bespilotnik-1877193945.html

Житель Воронежа рассказал о звуке перед ударом беспилотника

Житель Воронежа рассказал о звуке перед ударом беспилотника - РИА Новости, 09.06.2023

Житель Воронежа рассказал о звуке перед ударом беспилотника

Звук, похожий на работу мотоцикла, был слышен перед ударом беспилотника о жилой дом в Воронеже, рассказал РИА Новости очевидец Иван Василенко. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:23

2023-06-09T13:23

2023-06-09T16:38

специальная военная операция на украине

происшествия

воронеж

падение беспилотника в воронеже

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ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Звук, похожий на работу мотоцикла, был слышен перед ударом беспилотника о жилой дом в Воронеже, рассказал РИА Новости очевидец Иван Василенко. "Сижу дома. Слышу, как звук мотоцикла, и потом резко набирает скорость. А на самом деле это дрон был, как оказалось. Потом хлопок, окна задрожали. Я подумал - что-то выскочило, но все на месте. Честно говоря, испугался", - сказал Василенко, который живет в доме неподалеку. Пенсионерка Мария Александровна была в Ильинском храме, когда упал беспилотник. "Большой взрыв, больше ничего. Дома два внука остались, побежала к ним. Они в меня вцепились: бабушка, там взрыв! Мы в шоке до сих пор", - вспоминая это, 73-летняя женщина трясется и плачет. При падении БПЛА на улице Белинского три человека получили легкие ранения от разбившихся стекол, но отказались от госпитализации, погибших нет, сообщил ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев. В управляющей компании сообщали РИА Новости, что основные повреждения пришлись на второй и третий этажи здания, повреждены несколько квартир и офисный центр. По словам главы региона, сейчас решается, требуется ли расселить один подъезд или дом целиком. В Кремле видели сообщения о ситуации с беспилотником в Воронеже, спецслужбы проводят проверку, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230609/voronezh-1877173891.html

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