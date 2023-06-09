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Житель Воронежа рассказал о звуке перед ударом беспилотника - РИА Новости, 09.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 09.06.2023 (обновлено: 16:38 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/bespilotnik-1877193945.html
Житель Воронежа рассказал о звуке перед ударом беспилотника
Житель Воронежа рассказал о звуке перед ударом беспилотника - РИА Новости, 09.06.2023
Житель Воронежа рассказал о звуке перед ударом беспилотника
Звук, похожий на работу мотоцикла, был слышен перед ударом беспилотника о жилой дом в Воронеже, рассказал РИА Новости очевидец Иван Василенко. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:23
2023-06-09T16:38
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
падение беспилотника в воронеже
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ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Звук, похожий на работу мотоцикла, был слышен перед ударом беспилотника о жилой дом в Воронеже, рассказал РИА Новости очевидец Иван Василенко. "Сижу дома. Слышу, как звук мотоцикла, и потом резко набирает скорость. А на самом деле это дрон был, как оказалось. Потом хлопок, окна задрожали. Я подумал - что-то выскочило, но все на месте. Честно говоря, испугался", - сказал Василенко, который живет в доме неподалеку. Пенсионерка Мария Александровна была в Ильинском храме, когда упал беспилотник. "Большой взрыв, больше ничего. Дома два внука остались, побежала к ним. Они в меня вцепились: бабушка, там взрыв! Мы в шоке до сих пор", - вспоминая это, 73-летняя женщина трясется и плачет. При падении БПЛА на улице Белинского три человека получили легкие ранения от разбившихся стекол, но отказались от госпитализации, погибших нет, сообщил ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев. В управляющей компании сообщали РИА Новости, что основные повреждения пришлись на второй и третий этажи здания, повреждены несколько квартир и офисный центр. По словам главы региона, сейчас решается, требуется ли расселить один подъезд или дом целиком. В Кремле видели сообщения о ситуации с беспилотником в Воронеже, спецслужбы проводят проверку, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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происшествия, воронеж, падение беспилотника в воронеже
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Падение беспилотника в Воронеже
Житель Воронежа рассказал о звуке перед ударом беспилотника

Житель Воронежа: звук как от мотоцикла был слышен перед ударом беспилотника о жилой дом

© фото очевидцаПострадавший от беспилотника многоэтажный жилой дом в Воронеже
Пострадавший от беспилотника многоэтажный жилой дом в Воронеже
© фото очевидца
Пострадавший от беспилотника многоэтажный жилой дом в Воронеже
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Звук, похожий на работу мотоцикла, был слышен перед ударом беспилотника о жилой дом в Воронеже, рассказал РИА Новости очевидец Иван Василенко.
«
"Сижу дома. Слышу, как звук мотоцикла, и потом резко набирает скорость. А на самом деле это дрон был, как оказалось. Потом хлопок, окна задрожали. Я подумал - что-то выскочило, но все на месте. Честно говоря, испугался", - сказал Василенко, который живет в доме неподалеку.
Последствия атаки беспилотника в Воронеже
Момент падения беспилотника на жилой дом в Воронеже попал на видео
Вчера, 12:22
Пенсионерка Мария Александровна была в Ильинском храме, когда упал беспилотник.
«
"Большой взрыв, больше ничего. Дома два внука остались, побежала к ним. Они в меня вцепились: бабушка, там взрыв! Мы в шоке до сих пор", - вспоминая это, 73-летняя женщина трясется и плачет.
При падении БПЛА на улице Белинского три человека получили легкие ранения от разбившихся стекол, но отказались от госпитализации, погибших нет, сообщил ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев. В управляющей компании сообщали РИА Новости, что основные повреждения пришлись на второй и третий этажи здания, повреждены несколько квартир и офисный центр. По словам главы региона, сейчас решается, требуется ли расселить один подъезд или дом целиком.
В Кремле видели сообщения о ситуации с беспилотником в Воронеже, спецслужбы проводят проверку, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы в шоке до сих пор": в Воронеже беспилотник упал на жилой дом
© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанк

ЧП произошло утром на улице Белинского в Воронеже. Дрон врезался в жилой дом между вторым и третьим этажами, затронув несколько квартир и офисный центр.

Жилой дом в центре Воронежа, пострадавший в результате атаки беспилотника

ЧП произошло утром на улице Белинского в Воронеже. Дрон врезался в жилой дом между вторым и третьим этажами, затронув несколько квартир и офисный центр.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанк

"Сижу дома. Слышу как бы звук мотоцикла, и потом резко набирает скорость. А на самом деле — это дрон был, как оказалось. Потом хлопок, окна задрожали. Я подумал: что-то выскочило, но все на месте. Честно говоря, испугался", — рассказал Иван, живущий неподалеку.

Оцепление возле жилого дома в центре Воронежа, пострадавшего в результате атаки беспилотника

"Сижу дома. Слышу как бы звук мотоцикла, и потом резко набирает скорость. А на самом деле — это дрон был, как оказалось. Потом хлопок, окна задрожали. Я подумал: что-то выскочило, но все на месте. Честно говоря, испугался", — рассказал Иван, живущий неподалеку.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
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2 из 8
© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанк

Пенсионерка Мария Александровна была в храме, когда упал беспилотник. "Дома два внука остались, побежала к ним. Они в меня вцепились: "Бабушка, там взрыв!" Мы в шоке до сих пор", — вспоминает она и плачет.

Жилой дом в центре Воронежа, пострадавший в результате атаки беспилотник

Пенсионерка Мария Александровна была в храме, когда упал беспилотник. "Дома два внука остались, побежала к ним. Они в меня вцепились: "Бабушка, там взрыв!" Мы в шоке до сих пор", — вспоминает она и плачет.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанк

В результате падения аппарата трех человек посекло осколками стекла, помощь им оказали на месте.

Возле жилого дома в центре Воронежа, пострадавшего в результате атаки беспилотника

В результате падения аппарата трех человек посекло осколками стекла, помощь им оказали на месте.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
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4 из 8
© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанк

После того как беспилотник влетел в соседнюю многоэтажку, жители одного из частных домов нашли у себя во дворе металлические шарики.

Во дворе жилого дома в центре Воронежа, пострадавшего в результате атаки беспилотника

После того как беспилотник влетел в соседнюю многоэтажку, жители одного из частных домов нашли у себя во дворе металлические шарики.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
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5 из 8
© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Оцепление возле жилого дома в центре Воронежа, пострадавшего в результате атаки беспилотника

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
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6 из 8
© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанк

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил мэрии ввести режим ЧС районного масштаба.

Жилой дом в центре Воронежа, пострадавший в результате атаки беспилотника

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил мэрии ввести режим ЧС районного масштаба.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
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7 из 8
© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанк

Пострадавший дом решили не расселять. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время.

Автомобили пожарной службы МЧС РФ и медицины катастроф возле жилого дома в центре Воронежа, пострадавшего в результате атаки беспилотника

Пострадавший дом решили не расселять. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
8 из 8

ЧП произошло утром на улице Белинского в Воронеже. Дрон врезался в жилой дом между вторым и третьим этажами, затронув несколько квартир и офисный центр.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
1 из 8

"Сижу дома. Слышу как бы звук мотоцикла, и потом резко набирает скорость. А на самом деле — это дрон был, как оказалось. Потом хлопок, окна задрожали. Я подумал: что-то выскочило, но все на месте. Честно говоря, испугался", — рассказал Иван, живущий неподалеку.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
2 из 8

Пенсионерка Мария Александровна была в храме, когда упал беспилотник. "Дома два внука остались, побежала к ним. Они в меня вцепились: "Бабушка, там взрыв!" Мы в шоке до сих пор", — вспоминает она и плачет.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
3 из 8

В результате падения аппарата трех человек посекло осколками стекла, помощь им оказали на месте.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
4 из 8

После того как беспилотник влетел в соседнюю многоэтажку, жители одного из частных домов нашли у себя во дворе металлические шарики.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
5 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
6 из 8

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил мэрии ввести режим ЧС районного масштаба.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
7 из 8

Пострадавший дом решили не расселять. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
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8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежПадение беспилотника в Воронеже
 
 
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