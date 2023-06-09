Житель Воронежа рассказал о звуке перед ударом беспилотника

Житель Воронежа: звук как от мотоцикла был слышен перед ударом беспилотника о жилой дом
ЧП произошло утром на улице Белинского в Воронеже. Дрон врезался в жилой дом между вторым и третьим этажами, затронув несколько квартир и офисный центр.
ЧП произошло утром на улице Белинского в Воронеже. Дрон врезался в жилой дом между вторым и третьим этажами, затронув несколько квартир и офисный центр.
"Сижу дома. Слышу как бы звук мотоцикла, и потом резко набирает скорость. А на самом деле — это дрон был, как оказалось. Потом хлопок, окна задрожали. Я подумал: что-то выскочило, но все на месте. Честно говоря, испугался", — рассказал Иван, живущий неподалеку.
"Сижу дома. Слышу как бы звук мотоцикла, и потом резко набирает скорость. А на самом деле — это дрон был, как оказалось. Потом хлопок, окна задрожали. Я подумал: что-то выскочило, но все на месте. Честно говоря, испугался", — рассказал Иван, живущий неподалеку.
Пенсионерка Мария Александровна была в храме, когда упал беспилотник. "Дома два внука остались, побежала к ним. Они в меня вцепились: "Бабушка, там взрыв!" Мы в шоке до сих пор", — вспоминает она и плачет.
Пенсионерка Мария Александровна была в храме, когда упал беспилотник. "Дома два внука остались, побежала к ним. Они в меня вцепились: "Бабушка, там взрыв!" Мы в шоке до сих пор", — вспоминает она и плачет.
В результате падения аппарата трех человек посекло осколками стекла, помощь им оказали на месте.
В результате падения аппарата трех человек посекло осколками стекла, помощь им оказали на месте.
После того как беспилотник влетел в соседнюю многоэтажку, жители одного из частных домов нашли у себя во дворе металлические шарики.
После того как беспилотник влетел в соседнюю многоэтажку, жители одного из частных домов нашли у себя во дворе металлические шарики.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил мэрии ввести режим ЧС районного масштаба.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил мэрии ввести режим ЧС районного масштаба.
Пострадавший дом решили не расселять. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время.
Пострадавший дом решили не расселять. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время.
ЧП произошло утром на улице Белинского в Воронеже. Дрон врезался в жилой дом между вторым и третьим этажами, затронув несколько квартир и офисный центр.
"Сижу дома. Слышу как бы звук мотоцикла, и потом резко набирает скорость. А на самом деле — это дрон был, как оказалось. Потом хлопок, окна задрожали. Я подумал: что-то выскочило, но все на месте. Честно говоря, испугался", — рассказал Иван, живущий неподалеку.
Пенсионерка Мария Александровна была в храме, когда упал беспилотник. "Дома два внука остались, побежала к ним. Они в меня вцепились: "Бабушка, там взрыв!" Мы в шоке до сих пор", — вспоминает она и плачет.
В результате падения аппарата трех человек посекло осколками стекла, помощь им оказали на месте.
После того как беспилотник влетел в соседнюю многоэтажку, жители одного из частных домов нашли у себя во дворе металлические шарики.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил мэрии ввести режим ЧС районного масштаба.
Пострадавший дом решили не расселять. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время.