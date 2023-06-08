Гросси заявил, что скоро посетит Запорожскую АЭС, Киев и Москву
Глава МАГАТЭ Гросси посетит ЗАЭС, Киев и Москву для обсуждения плана безопасности
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
ВЕНА, 8 июн – РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в интервью РИА Новости, что на следующей неделе посетит Запорожскую АЭС и Киев, после чего побывает в Москве для обсуждения плана обеспечения безопасности атомной станции.
"На следующей неделе я, вероятно, буду в Запорожье, планирую встретиться с президентом Украины, об этом я говорил с ним вчера, это стало известно публично, он сам объявил об этом. И после этого, я считаю, будет логичным отправиться в Москву или в любой другой регион России, чтобы продолжить этот очень важный диалог, который мы ведем", - сказал Гросси агентству.
Своей главной задачей он назвал "предотвращение ядерной катастрофы". "В этом заключается моя основная цель. И для этого требуется много усилий. И я буду продолжать работу в этом направлении", - сказал он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.