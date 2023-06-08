https://ria.ru/20230608/vizit-1876860219.html

Гросси заявил, что скоро посетит Запорожскую АЭС, Киев и Москву

Гросси заявил, что скоро посетит Запорожскую АЭС, Киев и Москву - РИА Новости, 08.06.2023

Гросси заявил, что скоро посетит Запорожскую АЭС, Киев и Москву

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в интервью РИА Новости, что на следующей неделе посетит Запорожскую АЭС и Киев, после чего побывает в Москве... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T09:45

2023-06-08T09:45

2023-06-08T17:59

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россия

москва

энергодар

рафаэль гросси

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запорожская аэс

разрушение каховской гэс

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ВЕНА, 8 июн – РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в интервью РИА Новости, что на следующей неделе посетит Запорожскую АЭС и Киев, после чего побывает в Москве для обсуждения плана обеспечения безопасности атомной станции. "На следующей неделе я, вероятно, буду в Запорожье, планирую встретиться с президентом Украины, об этом я говорил с ним вчера, это стало известно публично, он сам объявил об этом. И после этого, я считаю, будет логичным отправиться в Москву или в любой другой регион России, чтобы продолжить этот очень важный диалог, который мы ведем", - сказал Гросси агентству. Своей главной задачей он назвал "предотвращение ядерной катастрофы". "В этом заключается моя основная цель. И для этого требуется много усилий. И я буду продолжать работу в этом направлении", - сказал он. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Читайте полный текст интервью Рафаэля Гросси >>

https://ria.ru/20230607/zaes-1876832198.html

россия

москва

энергодар

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, москва, энергодар, рафаэль гросси, сергей шойгу, запорожская аэс, разрушение каховской гэс