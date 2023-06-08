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Кириенко посетил пункт временного размещения в Херсонской области - РИА Новости, 08.06.2023
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17:11 08.06.2023 (обновлено: 17:34 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/vidit-1877030553.html
Кириенко посетил пункт временного размещения в Херсонской области
Кириенко посетил пункт временного размещения в Херсонской области - РИА Новости, 08.06.2023
Кириенко посетил пункт временного размещения в Херсонской области
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил один из пунктов временного размещения в Херсонской области для эвакуированных из зоны РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:11
2023-06-08T17:34
херсонская область
единая россия
каховская гэс
разрушение каховской гэс
россия
сергей кириенко
владимир леонтьев (новая каховка)
киев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил один из пунктов временного размещения в Херсонской области для эвакуированных из зоны затопления, сообщил секретарь регионального отделения "Единой России", замруководителя фракции партии в Госдуме Игорь Кастюкевич в своем Telegram-канале."Пункты временного размещения в Скадовске, Железном порту продолжают заполняться людьми, которых эвакуируют из зоны затопления. Вопросов у них возникает много - от бытовых, до юридических. Первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко прибыл в один из ПВРов, чтобы узнать, как проходит эвакуация людей и какая помощь требуется. Переговорили", - написал Кастюкевич.Он уточнил, что с четверга в пунктах временного размещения открываются точки приёма граждан по всем вопросам."Что-то отработаем сами. Сегодня вместе с МЧС России отрабатываем адреса, где ещё могут оставаться люди в Алешках, Голой Пристани, близлежащих сёлах и дачах. Жители ПВР подсказывают, где искать. Первостепенная задача - сделать так, чтобы людям, семьям с детьми, старикам было комфортно и оперативно закрывать возникающие вопросы. Всего, по заявлению местных властей, из зоны затопления эвакуировано более 4000 человек", - уточнил секретарь регионального отделения.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
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херсонская область , единая россия, каховская гэс, разрушение каховской гэс, россия, сергей кириенко, владимир леонтьев (новая каховка), киев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф
Херсонская область , Единая Россия, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС, Россия, Сергей Кириенко, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Киев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Госдума РФ
Кириенко посетил пункт временного размещения в Херсонской области

Кириенко посетил пункт временного размещения в Херсонской области после затопления

© Фото : Кастюкевич Live/TelegramКириенко посетил пункт временного размещения в Херсонской области
Кириенко посетил пункт временного размещения в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : Кастюкевич Live/Telegram
Кириенко посетил пункт временного размещения в Херсонской области
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил один из пунктов временного размещения в Херсонской области для эвакуированных из зоны затопления, сообщил секретарь регионального отделения "Единой России", замруководителя фракции партии в Госдуме Игорь Кастюкевич в своем Telegram-канале.
"Пункты временного размещения в Скадовске, Железном порту продолжают заполняться людьми, которых эвакуируют из зоны затопления. Вопросов у них возникает много - от бытовых, до юридических. Первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко прибыл в один из ПВРов, чтобы узнать, как проходит эвакуация людей и какая помощь требуется. Переговорили", - написал Кастюкевич.
© Фото : Кастюкевич Live/TelegramКириенко посетил пункт временного размещения в Херсонской области
Кириенко посетил пункт временного размещения в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : Кастюкевич Live/Telegram
Кириенко посетил пункт временного размещения в Херсонской области
Он уточнил, что с четверга в пунктах временного размещения открываются точки приёма граждан по всем вопросам.
"Что-то отработаем сами. Сегодня вместе с МЧС России отрабатываем адреса, где ещё могут оставаться люди в Алешках, Голой Пристани, близлежащих сёлах и дачах. Жители ПВР подсказывают, где искать. Первостепенная задача - сделать так, чтобы людям, семьям с детьми, старикам было комфортно и оперативно закрывать возникающие вопросы. Всего, по заявлению местных властей, из зоны затопления эвакуировано более 4000 человек", - уточнил секретарь регионального отделения.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
6 июня, 15:45
 
Херсонская областьЕдиная РоссияКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСРоссияСергей КириенкоВладимир Леонтьев (Новая Каховка)КиевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Госдума РФ
 
 
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