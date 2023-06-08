https://ria.ru/20230608/territoriya-1876803372.html

Россия официально приросла еще на 39 000 квадратных километров

Россия официально приросла еще на 39 000 квадратных километров - РИА Новости, 08.06.2023

Россия официально приросла еще на 39 000 квадратных километров

Совет Федерации утвердил законопроект о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, что окончательно... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T08:00

2023-06-08T08:00

2023-06-08T08:00

аналитика

владимир путин

россия

украина

азовское море

нато

совет федерации рф

атлантический совет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876802003_0:171:3336:2048_1920x0_80_0_0_92b4c6f89766498467d5626439752f6c.jpg

Совет Федерации утвердил законопроект о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, что окончательно закрывает все формальности, еще остававшиеся с момента, когда Украина утратила выход к Азовскому морю (и, соответственно, статус прибрежного государства), и Азов по факту стал внутренним морем России.В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в результате принятия в состав России Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне и навсегда принадлежат только России, и договор "утратил свою актуальность".Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в 2003 году и был призван регулировать порядок российско-украинской совместной деятельности в области судоходства, рыболовства, защиты морской среды, экологической безопасности, а также поиска и спасания. Однако главной политической целью подписания данного договора был сигнал для всех посторонних "интересантов", что вопросы по Азовскому морю касаются только России и Украины и что вмешательство третьих стран (читай: НАТО) в двусторонние отношения в данном регионе является угрозой стратегическим интересам Российской Федерации.Однако, как красноречиво показала история, "интересанты" не только не вняли голосу разума, но и с утроенной скоростью продолжили нацификацию и милитаризацию Украины, а также разработку различных проектов по ползучему проникновению НАТО в морское южное "подбрюшье" России.Всем известны планы Украины с ее кураторами по превращению Севастополя в военно-морскую базу НАТО, но мало кто упоминал, что еще в 2018 году военными экспертами НАТО предлагалось отправить флот НАТО в Мариуполь, чтобы "разрушить претензии России на суверенитет (над регионом)". Также конкретно обсуждался вопрос создания с помощью Великобритании военной базы НАТО в порту Бердянска. В докладе аналитического центра "Атлантический совет" прямо указывалось, что у НАТО в Азово-Черноморском регионе "жизненно важные интересы".Но господа натовцы не учли, что российские интересы окажутся сильнее и важнее.Еще в 2003-м на совещании в Ейске президент России Владимир Путин назвал Азово-Черноморский бассейн зоной стратегических интересов Российской Федерации и прямо указал, что данный регион имеет для нас особое геополитическое значение. В каждой морской доктрине России Азово-Черноморский бассейн выделялся особым образом. В частности, в документе от 2015 года указывается, что "на Черном и Азовском морях основой национальной морской политики являются ускоренное восстановление и всестороннее укрепление стратегических позиций Российской Федерации".В условиях, когда по договору от 2003-го Украина контролировала 62 процента акватории Азовского моря, с каждым днем, по сути, все больше передавая рычаги управления западным игрокам, о стабильной военной и геополитической обстановке в регионе не могло идти и речи.Теперь с официальным и окончательным превращением Азовского моря во внутреннюю акваторию России можно утверждать, что вековая игра Запада по подрыву интересов России в регионе потерпела крах, а наша страна теперь может эффективно использовать колоссальный потенциал Азова.О данном регионе можно говорить много и в основном с восклицательными знаками, но если кратко, то важность Азовского моря для России сводится к следующим моментам.Во-первых, Черное море обеспечивает прямой выход России к важнейшим глобальным транспортным маршрутам, в том числе энергетическим. Азовское море — это уникальный водный транспортный хаб, который через Волго-Донской канал соединяет нашу "континентальную" водную транспортную сеть, Каспийское море и через Средиземное море дает выход в Атлантический океан. Для примера скажем, что в "украинский период" через порты Мариуполя и Бердянска осуществлялось более 50 процентов всего металлургического экспорта Украины. Теперь через эти порты будут уходить на мировой рынок донбасский уголь, керченская руда и краснодарская пшеница, пополняя бюджет России.Во-вторых, сама акватория и побережье Азовского моря — это колоссальный природный ресурс, крайне важный для экономического развития как самого региона, так и всей России. Для примера: уже сейчас Азовский бассейн дает России десятую часть добываемой нефти и 15 процентов газа. По самым скромным оценкам, залежи углеводородов в Азовском море достигают полумиллиарда тонн. Азовское море — уникальная биосистема и источник ценных биоресурсов. В море обитает 80 видов рыб, и с восстановлением морской фауны после варварского вылова рыбы Украиной Азов опять станет важным регионом для рыболовного промысла.В-третьих, благодаря особенностям климата, природы, побережья и воды Азовское море имеет практически бескрайний потенциал для развития туризма.В-четвертых, Азовское море призвано сыграть важнейшую роль в ускоренной интеграции в экономику России новых регионов, прилегающих к бассейну. По данным российского Минэкономразвития, включение новых регионов в общую логистическую экосистему позволит обеспечить прирост в металлургии на 20 процентов, добыче угля — на шесть, урожае зерна — свыше десяти.И конечно, с превращением Азовского моря во внутренний бассейн мы закрываем огромное количество вопросов военного характера, что понятно без лишних разъяснений.Иными словами, Россия официально приросла не только на 39 000 квадратных километров водной глади: мы восстановили справедливость, исправили исторические казусы и вернули следующим поколениям граждан нашей страны еще один кусочек России.

https://ria.ru/20230607/ukraina-1876655019.html

https://ria.ru/20220520/more-1789638751.html

https://ria.ru/20230605/bioraznoobrazie-1876536967.html

https://ria.ru/20230607/ukraina-1876749783.html

россия

украина

азовское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, владимир путин, россия, украина, азовское море, нато, совет федерации рф, атлантический совет