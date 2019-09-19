В Крыму заявили, что присутствие НАТО в Азовском море исключено

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Присутствие кораблей НАТО в акватории Азовского моря исключено, заявил депутат крымского парламента Юрий Гемпель.

Ранее в опубликованной на сайте альянса статье, рассказывающей об эксперте НАТО по морской безопасности и посвященной мерам обеспечения свободы судоходства, содержалась отсылка на "недавние события в Персидском заливе и море Азимова", которые "продемонстрировали необходимость военно-морской мощи" альянса. Позже НАТО исправила ошибку в своей публикации, указав, что речь идет все-таки об Азовском море. По утверждению автора статьи Пола Бэкли, свобода доступа к морям имеет решающее значение для стран НАТО.

"Кораблям НАТО нечего делать в Азовском море и в наших территориальных водах. Есть определенные международные нормы, которые надо соблюдать. Кораблям НАТО категорически нечего делать у наших границ, тем более что в этом нет никакой необходимости. Хотеть они могут много чего, но такой возможности им предоставлено не будет", - сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, согласно договору между Россией и Украиной, Азовское море является внутренним.

"Заходы военных кораблей могут осуществляться только с согласия обеих сторон, а Россия согласия, учитывая враждебную позицию НАТО, никогда не даст", - подчеркнул Гемпель.