https://ria.ru/20230608/puteshestviya-1876802345.html
Туристы стали заранее планировать отдых на выходные
Туристы стали заранее планировать отдых на выходные - РИА Новости, 08.06.2023
Туристы стали заранее планировать отдых на выходные
Российские туристы бронируют отдых на длинные июньские выходные более чем за месяц, сообщают эксперты МТС Travel и Bronevik.com, входящих в цифровую экосистему... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T05:28
2023-06-08T05:28
2023-06-08T10:59
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новости - туризм
отдых в россии
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казань
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские туристы бронируют отдых на длинные июньские выходные более чем за месяц, сообщают эксперты МТС Travel и Bronevik.com, входящих в цифровую экосистему МТС.Специалисты проанализировали данные о заказе отелей на период с 9 по 13 июня. В этом году путешественники планировали поездки в эти даты в среднем за 40 дней. Год назад они принимали решение в среднем за 25 дней до выходных. Таким образом, показатель увеличился в полтора раза.Для зарубежных поездок горизонт планирования за год вырос еще сильнее — в 2,2 раза. Теперь это в среднем за 35 дней до поездки. Помимо большей предсказуемости в подготовке путешествий, эта тенденция отражает стремление экономить на отелях за счет раннего бронирования.Самое востребованное направление внутри страны — Санкт-Петербург, куда отправятся 18 процентов пользователей. В список вошли также Москва, Казань и Сочи. Наиболее популярный зарубежный маршрут — Минск. В тройку также попали Ереван и Ташкент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, отдых в россии, санкт-петербург, москва, казань, куда можно лететь, достопримечательности
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Санкт-Петербург, Москва, Казань, куда можно лететь, Достопримечательности
Туристы стали заранее планировать отдых на выходные
МТС Travel: туристы более чем за месяц бронируют отдых на выходные в начале июня
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские туристы бронируют отдых на длинные июньские выходные более чем за месяц, сообщают эксперты МТС Travel и Bronevik.com, входящих в цифровую экосистему МТС.
Специалисты проанализировали данные о заказе отелей на период с 9 по 13 июня. В этом году путешественники планировали поездки в эти даты в среднем за 40 дней. Год назад они принимали решение в среднем за 25 дней до выходных. Таким образом, показатель увеличился в полтора раза.
Для зарубежных поездок горизонт планирования за год вырос еще сильнее — в 2,2 раза. Теперь это в среднем за 35 дней до поездки. Помимо большей предсказуемости в подготовке путешествий, эта тенденция отражает стремление экономить на отелях за счет раннего бронирования.
Самое востребованное направление внутри страны — Санкт-Петербург
, куда отправятся 18 процентов пользователей. В список вошли также Москва
, Казань
и Сочи
. Наиболее популярный зарубежный маршрут — Минск
. В тройку также попали Ереван
и Ташкент
.
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