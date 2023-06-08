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Туристы стали заранее планировать отдых на выходные - РИА Новости, 08.06.2023
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Туризм
 
05:28 08.06.2023 (обновлено: 10:59 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/puteshestviya-1876802345.html
Туристы стали заранее планировать отдых на выходные
Туристы стали заранее планировать отдых на выходные - РИА Новости, 08.06.2023
Туристы стали заранее планировать отдых на выходные
Российские туристы бронируют отдых на длинные июньские выходные более чем за месяц, сообщают эксперты МТС Travel и Bronevik.com, входящих в цифровую экосистему... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T05:28
2023-06-08T10:59
туризм
туризм
новости - туризм
отдых в россии
санкт-петербург
москва
казань
куда можно лететь
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские туристы бронируют отдых на длинные июньские выходные более чем за месяц, сообщают эксперты МТС Travel и Bronevik.com, входящих в цифровую экосистему МТС.Специалисты проанализировали данные о заказе отелей на период с 9 по 13 июня. В этом году путешественники планировали поездки в эти даты в среднем за 40 дней. Год назад они принимали решение в среднем за 25 дней до выходных. Таким образом, показатель увеличился в полтора раза.Для зарубежных поездок горизонт планирования за год вырос еще сильнее — в 2,2 раза. Теперь это в среднем за 35 дней до поездки. Помимо большей предсказуемости в подготовке путешествий, эта тенденция отражает стремление экономить на отелях за счет раннего бронирования.Самое востребованное направление внутри страны — Санкт-Петербург, куда отправятся 18 процентов пользователей. В список вошли также Москва, Казань и Сочи. Наиболее популярный зарубежный маршрут — Минск. В тройку также попали Ереван и Ташкент.
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туризм, новости - туризм, отдых в россии, санкт-петербург, москва, казань, куда можно лететь, достопримечательности
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Санкт-Петербург, Москва, Казань, куда можно лететь, Достопримечательности
Туристы стали заранее планировать отдых на выходные

МТС Travel: туристы более чем за месяц бронируют отдых на выходные в начале июня

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТуристы на прогулочном катере в Санкт-Петербурге
Туристы на прогулочном катере в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские туристы бронируют отдых на длинные июньские выходные более чем за месяц, сообщают эксперты МТС Travel и Bronevik.com, входящих в цифровую экосистему МТС.
Специалисты проанализировали данные о заказе отелей на период с 9 по 13 июня. В этом году путешественники планировали поездки в эти даты в среднем за 40 дней. Год назад они принимали решение в среднем за 25 дней до выходных. Таким образом, показатель увеличился в полтора раза.
Для зарубежных поездок горизонт планирования за год вырос еще сильнее — в 2,2 раза. Теперь это в среднем за 35 дней до поездки. Помимо большей предсказуемости в подготовке путешествий, эта тенденция отражает стремление экономить на отелях за счет раннего бронирования.
Самое востребованное направление внутри страны — Санкт-Петербург, куда отправятся 18 процентов пользователей. В список вошли также Москва, Казань и Сочи. Наиболее популярный зарубежный маршрут — Минск. В тройку также попали Ереван и Ташкент.
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