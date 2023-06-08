https://ria.ru/20230608/puteshestviya-1876802345.html

Туристы стали заранее планировать отдых на выходные

Туристы стали заранее планировать отдых на выходные - РИА Новости, 08.06.2023

Туристы стали заранее планировать отдых на выходные

Российские туристы бронируют отдых на длинные июньские выходные более чем за месяц, сообщают эксперты МТС Travel и Bronevik.com, входящих в цифровую экосистему... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T05:28

2023-06-08T05:28

2023-06-08T10:59

туризм

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отдых в россии

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казань

куда можно лететь

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские туристы бронируют отдых на длинные июньские выходные более чем за месяц, сообщают эксперты МТС Travel и Bronevik.com, входящих в цифровую экосистему МТС.Специалисты проанализировали данные о заказе отелей на период с 9 по 13 июня. В этом году путешественники планировали поездки в эти даты в среднем за 40 дней. Год назад они принимали решение в среднем за 25 дней до выходных. Таким образом, показатель увеличился в полтора раза.Для зарубежных поездок горизонт планирования за год вырос еще сильнее — в 2,2 раза. Теперь это в среднем за 35 дней до поездки. Помимо большей предсказуемости в подготовке путешествий, эта тенденция отражает стремление экономить на отелях за счет раннего бронирования.Самое востребованное направление внутри страны — Санкт-Петербург, куда отправятся 18 процентов пользователей. В список вошли также Москва, Казань и Сочи. Наиболее популярный зарубежный маршрут — Минск. В тройку также попали Ереван и Ташкент.

https://ria.ru/20230607/elbrus-1876567795.html

санкт-петербург

москва

казань

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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