https://ria.ru/20230608/proekt-1877009093.html

"Россия сегодня" завершила проект по Ближнему Востоку и Африке

"Россия сегодня" завершила проект по Ближнему Востоку и Африке - РИА Новости, 08.06.2023

"Россия сегодня" завершила проект по Ближнему Востоку и Африке

Медиагруппа "Россия сегодня" провела цикл образовательно-экспертных мероприятий "Новые горизонты сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Африки",... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T16:13

2023-06-08T16:13

2023-06-08T16:13

sputnik

ближний восток

африка

юар

миа "россия сегодня"

новости агентства

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" провела цикл образовательно-экспертных мероприятий "Новые горизонты сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Африки", организованный при поддержке Фонда Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Участниками лекционной части просветительского проекта SputnikPro стали более 350 слушателей из Дамасского университета (Сирия), Университета Йоханнесбурга (ЮАР), Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова и Самарского университета имени С.П. Королева.От медиагруппы "Россия сегодня" в проекте приняли участие глава Дирекции международного сотрудничества Василий Пушков, заместитель директора Главной дирекции информации Виктория Поликарпова, начальник управления по работе со странами Африки Виктория Буданова, советник Олег Дмитриев и редактор Центра инновационной журналистки Артём Буфтяк.К экспертным дискуссиям по вопросам экономики, международных отношений и медиасотрудничества присоединились ведущие российские исследователи из МГУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, МГИМО и РАН, а также специалисты из Алжира, Замбии, Ирака, Ирана, Катара, Коморских островов, Мавритании, Нигерии, ОАЭ, Омана, Туниса и ЮАР."Мы искренне признательны нашим партнёрам за проявленный интерес к мероприятиям и поддержку наших инициатив. Широкая география проекта показывает, что спрос на подобную деятельность стал поистине глобальным, и для нас большая честь иметь возможность предложить нашу экспертизу своим партнёрам", – отметил Пушков по итогам проекта.SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.

https://ria.ru/20230523/sputnikpro-1873716791.html

ближний восток

африка

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

sputnik, ближний восток, африка, юар, миа "россия сегодня", новости агентства