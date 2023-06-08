"Россия сегодня" завершила проект по Ближнему Востоку и Африке
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" провела цикл образовательно-экспертных мероприятий "Новые горизонты сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Африки", организованный при поддержке Фонда Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
От медиагруппы "Россия сегодня" в проекте приняли участие глава Дирекции международного сотрудничества Василий Пушков, заместитель директора Главной дирекции информации Виктория Поликарпова, начальник управления по работе со странами Африки Виктория Буданова, советник Олег Дмитриев и редактор Центра инновационной журналистки Артём Буфтяк.
К экспертным дискуссиям по вопросам экономики, международных отношений и медиасотрудничества присоединились ведущие российские исследователи из МГУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, МГИМО и РАН, а также специалисты из Алжира, Замбии, Ирака, Ирана, Катара, Коморских островов, Мавритании, Нигерии, ОАЭ, Омана, Туниса и ЮАР.
"Мы искренне признательны нашим партнёрам за проявленный интерес к мероприятиям и поддержку наших инициатив. Широкая география проекта показывает, что спрос на подобную деятельность стал поистине глобальным, и для нас большая честь иметь возможность предложить нашу экспертизу своим партнёрам", – отметил Пушков по итогам проекта.
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