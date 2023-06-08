На заседании комиссии НАТО — Украина обсудили ЧП на Каховской ГЭС
На заседании комиссии НАТО — Украина обсудили помощь после ЧП на Каховской ГЭС
© Фото : Planet/TwitterРазрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника
© Фото : Planet/Twitter
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника
БРЮССЕЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Участники заседания комиссии НАТО-Украина обсудили в четверг оперативную помощь населению в связи с ЧП на Каховской ГЭС, говорится в распространенном заявлении альянса.
Заседание комиссии НАТО-Украина прошло на уровне постпредов стран-членов, во встрече в режиме видеоконференции принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. При этом в ВОЗ ранее заявляли, что гораздо активнее оказывают помощь гражданскому населению в районах, находящихся под контролем украинской армии, поскольку считают, что Украина является жертвой конфликта.
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"Союзники выразили твердую солидарность с Украиной, и многие из них уже оказывают критически важную помощь, включая фильтры для воды, насосы, генераторы и оборудование для укрытий", - говорится в заявлении альянса.
В организации добавили, что "Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия НАТО, гражданский механизм реагирования на чрезвычайные ситуации альянса, поделились с союзниками и партнерами по НАТО подробным списком наиболее неотложных потребностей Украины". Председательствовавший на встрече генсек Йенс Столтенберг призвал членов блока оказать необходимую помощь оперативно, а также указал, что долгосрочная и среднесрочная поддержка Украины станет одной из главных тем на предстоящем на следующей неделе заседании глав минобороны НАТО, а также на саммите альянса в Вильнюсе в июле этого года.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.