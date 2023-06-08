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Победители Национальной премии интернет-контента

Победители Национальной премии интернет-контента - РИА Новости, 08.06.2023

Победители Национальной премии интернет-контента

В Москве подвели итоги II Национальной премии интернет-контента. В этом году достойных проектов оказалось так много, что награждение пришлось разделить на две... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:05

2023-06-08T14:05

2023-06-08T14:10

фото

институт развития интернета

интернет

москва

юлия барановская

александр акопов

дмитрий киселев

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В Москве подвели итоги II Национальной премии интернет-контента. В этом году достойных проектов оказалось так много, что награждение пришлось разделить на две части: первые 16 победителей стали известны в мае, а 7 июня назвали лауреатов еще в 20 номинациях. Кадры торжественной церемонии — в фотоленте Ria.ru.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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