Победители Национальной премии интернет-контента

"Лучшим сериалом" стал "Нулевой пациент", сюжет которого разворачивается вокруг вспышки ВИЧ-инфекции в детской больнице Элисты в конце 1980-х годов.
"Лучшим сериалом" стал "Нулевой пациент", сюжет которого разворачивается вокруг вспышки ВИЧ-инфекции в детской больнице Элисты в конце 1980-х годов.
Награду за лучший сериал вручил генеральный директор телеканала СТС Александр Акопов.
Награду за лучший сериал вручил генеральный директор телеканала СТС Александр Акопов.
Церемонию вручения призов разделили на три акта. Ведущими первой части стали актриса Елена Подкаминская и стендап-комик Стас Старовойтов, позже их сменили певица Люся Чеботина и актер Вячеслав Макаров.
Церемонию вручения призов разделили на три акта. Ведущими первой части стали актриса Елена Подкаминская и стендап-комик Стас Старовойтов, позже их сменили певица Люся Чеботина и актер Вячеслав Макаров.
В номинации "Дебют года" жюри отметило фильм Стаса "Ай, как просто" "Донбасский дневник. Как я побывал на войне". Блогеру достался еще и спецприз в номинации "I'll be back" .
В номинации "Дебют года" жюри отметило фильм Стаса "Ай, как просто" "Донбасский дневник. Как я побывал на войне". Блогеру достался еще и спецприз в номинации "I'll be back" .
Ведущими заключительной части церемонии стали народный артист России Юрий Стоянов и поэтесса, блогер-миллионник Анна Егоян.
Ведущими заключительной части церемонии стали народный артист России Юрий Стоянов и поэтесса, блогер-миллионник Анна Егоян.
Гостем церемонии стал артист балета Сергей Полунин. Он выступил с хореографическим номером.
Гостем церемонии стал артист балета Сергей Полунин. Он выступил с хореографическим номером.
Обладателя награды в номинации "Герои нашего времени" объявил заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.
Обладателя награды в номинации "Герои нашего времени" объявил заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.
Премию получил проект Юлии Барановской "Женщины Донбасса" о драматических судьбах героинь, в чью жизнь вмешалась война.
Премию получил проект Юлии Барановской "Женщины Донбасса" о драматических судьбах героинь, в чью жизнь вмешалась война.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль на церемонии награждения Национальной премии интернет-контента.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль на церемонии награждения Национальной премии интернет-контента.
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев наградил Народный фронт за победу в специальной номинации "Победа будет за нами". "Народный фронт работает там, где трудно и там, где формально нельзя", — сказал Киселев.
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев наградил Народный фронт за победу в специальной номинации "Победа будет за нами". "Народный фронт работает там, где трудно и там, где формально нельзя", — сказал Киселев.
"Лучшим документальным проектом" назвали сериал о становлении отечественной финансовой системы "История финансов России". Премию творческому коллективу проекта вручил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.
"Лучшим документальным проектом" назвали сериал о становлении отечественной финансовой системы "История финансов России". Премию творческому коллективу проекта вручил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.
Поднялся на сцену и автор идеи — министр финансов Антон Силуанов. "Это классно, когда Минфин занимает первые места в кино", — пошутил он.
Поднялся на сцену и автор идеи — министр финансов Антон Силуанов. "Это классно, когда Минфин занимает первые места в кино", — пошутил он.
Диана Арбенина презентовала на церемонии вручения Национальной премии интернет-контента новую песню "Один".
Диана Арбенина презентовала на церемонии вручения Национальной премии интернет-контента новую песню "Один".
В 2023 году в финал Национальной премии интернет-контента вышли 66 проектов, отобранные более чем из 500 заявок. Призы вручали в 36 номинациях. Финалистов определял экспертный совет, а победителей выбирало профессиональное жюри.
В 2023 году в финал Национальной премии интернет-контента вышли 66 проектов, отобранные более чем из 500 заявок. Призы вручали в 36 номинациях. Финалистов определял экспертный совет, а победителей выбирало профессиональное жюри.