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Победители Национальной премии интернет-контента - РИА Новости, 08.06.2023
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14:05 08.06.2023 (обновлено: 14:10 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/pobediteli-1876929959.html
Победители Национальной премии интернет-контента
Победители Национальной премии интернет-контента - РИА Новости, 08.06.2023
Победители Национальной премии интернет-контента
В Москве подвели итоги II Национальной премии интернет-контента. В этом году достойных проектов оказалось так много, что награждение пришлось разделить на две... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:05
2023-06-08T14:10
фото
институт развития интернета
интернет
москва
юлия барановская
александр акопов
дмитрий киселев
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В Москве подвели итоги II Национальной премии интернет-контента. В этом году достойных проектов оказалось так много, что награждение пришлось разделить на две части: первые 16 победителей стали известны в мае, а 7 июня назвали лауреатов еще в 20 номинациях. Кадры торжественной церемонии — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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фото, фото, институт развития интернета, интернет, москва, юлия барановская, александр акопов, дмитрий киселев, аделина сотникова, диана арбенина, сергей кириенко, юрий стоянов, сергей полунин
Фото, Институт развития интернета, Интернет, Москва, Юлия Барановская, Александр Акопов, Дмитрий Киселев, Аделина Сотникова, Диана Арбенина, Сергей Кириенко, Юрий Стоянов, Сергей Полунин

Победители Национальной премии интернет-контента

Читать ria.ru в
В Москве подвели итоги II Национальной премии интернет-контента. В этом году достойных проектов оказалось так много, что награждение пришлось разделить на две части: первые 16 победителей стали известны в мае, а 7 июня назвали лауреатов еще в 20 номинациях. Кадры торжественной церемонии — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

"Лучшим сериалом" стал "Нулевой пациент", сюжет которого разворачивается вокруг вспышки ВИЧ-инфекции в детской больнице Элисты в конце 1980-х годов.

Кинопоиск и продюсерский центр Среда, победившие в номинации Лучший сериал за сериал Нулевой пациент на торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве

"Лучшим сериалом" стал "Нулевой пациент", сюжет которого разворачивается вокруг вспышки ВИЧ-инфекции в детской больнице Элисты в конце 1980-х годов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 14
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Награду за лучший сериал вручил генеральный директор телеканала СТС Александр Акопов.

Продюсер Александр Акопов на торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве

Награду за лучший сериал вручил генеральный директор телеканала СТС Александр Акопов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Церемонию вручения призов разделили на три акта. Ведущими первой части стали актриса Елена Подкаминская и стендап-комик Стас Старовойтов, позже их сменили певица Люся Чеботина и актер Вячеслав Макаров.

Ведущие Стас Старовойтов и Елена Подкаминская на торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве

Церемонию вручения призов разделили на три акта. Ведущими первой части стали актриса Елена Подкаминская и стендап-комик Стас Старовойтов, позже их сменили певица Люся Чеботина и актер Вячеслав Макаров.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В номинации "Дебют года" жюри отметило фильм Стаса "Ай, как просто" "Донбасский дневник. Как я побывал на войне". Блогеру достался еще и спецприз в номинации "I'll be back" .

Блогер Станислав Васильев (Стас Ай Как Просто), победивший в спецноминации I'll be back на торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве

В номинации "Дебют года" жюри отметило фильм Стаса "Ай, как просто" "Донбасский дневник. Как я побывал на войне". Блогеру достался еще и спецприз в номинации "I'll be back" .

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ведущими заключительной части церемонии стали народный артист России Юрий Стоянов и поэтесса, блогер-миллионник Анна Егоян.

Актер Юрий Стоянов на торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве

Ведущими заключительной части церемонии стали народный артист России Юрий Стоянов и поэтесса, блогер-миллионник Анна Егоян.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гостем церемонии стал артист балета Сергей Полунин. Он выступил с хореографическим номером.

Артист балета Сергей Полунин выступает на торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве

Гостем церемонии стал артист балета Сергей Полунин. Он выступил с хореографическим номером.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович

Обладателя награды в номинации "Герои нашего времени" объявил заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве

Обладателя награды в номинации "Герои нашего времени" объявил заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Премию получил проект Юлии Барановской "Женщины Донбасса" о драматических судьбах героинь, в чью жизнь вмешалась война.

Телеведущая Юлия Барановская на торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве

Премию получил проект Юлии Барановской "Женщины Донбасса" о драматических судьбах героинь, в чью жизнь вмешалась война.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль на церемонии награждения Национальной премии интернет-контента.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и генеральный директор Российского общества Знание Максим Древаль на торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль на церемонии награждения Национальной премии интернет-контента.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев наградил Народный фронт за победу в специальной номинации "Победа будет за нами". "Народный фронт работает там, где трудно и там, где формально нельзя", — сказал Киселев.

Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве

Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев наградил Народный фронт за победу в специальной номинации "Победа будет за нами". "Народный фронт работает там, где трудно и там, где формально нельзя", — сказал Киселев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Лучшим документальным проектом" назвали сериал о становлении отечественной финансовой системы "История финансов России". Премию творческому коллективу проекта вручил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Продюсерское агентство BOKOVFACTORY , победишее в номинации Лучший документальный проект за документальный проект История финансов России на торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве

"Лучшим документальным проектом" назвали сериал о становлении отечественной финансовой системы "История финансов России". Премию творческому коллективу проекта вручил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Поднялся на сцену и автор идеи — министр финансов Антон Силуанов. "Это классно, когда Минфин занимает первые места в кино", — пошутил он.

Министр финансов РФ Антон Силуанов на торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве

Поднялся на сцену и автор идеи — министр финансов Антон Силуанов. "Это классно, когда Минфин занимает первые места в кино", — пошутил он.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Диана Арбенина презентовала на церемонии вручения Национальной премии интернет-контента новую песню "Один".

Солистка группы Ночные снайперы Диана Арбенина выступает на торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве

Диана Арбенина презентовала на церемонии вручения Национальной премии интернет-контента новую песню "Один".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В 2023 году в финал Национальной премии интернет-контента вышли 66 проектов, отобранные более чем из 500 заявок. Призы вручали в 36 номинациях. Финалистов определял экспертный совет, а победителей выбирало профессиональное жюри.

Выступление на торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве

В 2023 году в финал Национальной премии интернет-контента вышли 66 проектов, отобранные более чем из 500 заявок. Призы вручали в 36 номинациях. Финалистов определял экспертный совет, а победителей выбирало профессиональное жюри.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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14 из 14
 
ФотоИнститут развития интернетаИнтернетМоскваЮлия БарановскаяАлександр АкоповДмитрий КиселевАделина СотниковаДиана АрбенинаСергей КириенкоЮрий СтояновСергей Полунин
 
 
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