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СМИ: на премьера Испании пытаются давить, чтобы он передал Украине Patriot - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 08.06.2023 (обновлено: 13:04 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/patriot-1876905834.html
СМИ: на премьера Испании пытаются давить, чтобы он передал Украине Patriot
СМИ: на премьера Испании пытаются давить, чтобы он передал Украине Patriot - РИА Новости, 08.06.2023
СМИ: на премьера Испании пытаются давить, чтобы он передал Украине Patriot
Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте оказывают давление на премьер-министра Испании Педро Санчеса, чтобы тот поставил Киеву системы... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T12:17
2023-06-08T13:04
специальная военная операция на украине
в мире
испания
педро санчес
украина
владимир зеленский
нидерланды
марк рютте
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МАДРИД, 8 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте оказывают давление на премьер-министра Испании Педро Санчеса, чтобы тот поставил Киеву системы противоракетной обороны Patriot, пишет в четверг газета El Pais. "Владимир Зеленский обратился к Педро Санчесу с просьбой во время их встречи на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии 1 июня. Этот вопрос также был предметом консультаций с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в стране которого испанская армия разместила батарею ракет Patriot в рамках НАТО", - пишет газета. Согласно изданию, Испания - не единственная страна, к которой Киев обратился за поставками Patriot. Этот вопрос также обсуждался со Швецией, Польшей, Румынией, и даже с Объединенными Арабскими Эмиратами. На данный момент Испания располагает двумя действующими батареями. Одна из них находится на турецкой базе Инджирлик с 2015 года, а другая на базе морской пехоты в испанской Валенсии и считается необходимой для национальной обороны страны. По информации газеты, Испания была бы готова уступить Киеву Patriot, размещенную в Турции, но Эрдоган выступил за сохранение батареи в своей стране даже после 31 декабря этого года, когда истекает срок действия нынешних обязательств. Отмечается, что срок службы двух испанских батарей Patriot подходит к концу, и если их не модернизировать, то придется выводить из эксплуатации. По этой причине министерство обороны королевства разработало программу стоимостью 1,4 миллиарда евро по модернизации своих батарей. Испания поставила Украине 10 боевых танков Leopard, 40 бронемашин M-113, зенитные ракеты Aspide и Hawk, противокорабельные ракеты Harpoon и другие материалы. Последняя поставка состояла из полудюжины катеров морской пехоты Supercat. В январе премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с начала конфликта на Украине правительство королевства выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20230523/f-16-1873568563.html
https://ria.ru/20230313/ukraina-1857580448.html
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испания
украина
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в мире, испания, педро санчес, украина, владимир зеленский, нидерланды, марк рютте, уаз patriot, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Испания, Педро Санчес, Украина, Владимир Зеленский, Нидерланды, Марк Рютте, УАЗ Patriot, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: на премьера Испании пытаются давить, чтобы он передал Украине Patriot

El Pais: Киев и Амстердам давят на премьера Испании Санчеса, чтобы он дал Украине Patriot

© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOUПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
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МАДРИД, 8 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте оказывают давление на премьер-министра Испании Педро Санчеса, чтобы тот поставил Киеву системы противоракетной обороны Patriot, пишет в четверг газета El Pais.
"Владимир Зеленский обратился к Педро Санчесу с просьбой во время их встречи на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии 1 июня. Этот вопрос также был предметом консультаций с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в стране которого испанская армия разместила батарею ракет Patriot в рамках НАТО", - пишет газета.
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Минобороны Испании заявило, что в стране нет F-16 для отправки на Украину
23 мая, 11:41
Согласно изданию, Испания - не единственная страна, к которой Киев обратился за поставками Patriot. Этот вопрос также обсуждался со Швецией, Польшей, Румынией, и даже с Объединенными Арабскими Эмиратами.
На данный момент Испания располагает двумя действующими батареями. Одна из них находится на турецкой базе Инджирлик с 2015 года, а другая на базе морской пехоты в испанской Валенсии и считается необходимой для национальной обороны страны.
По информации газеты, Испания была бы готова уступить Киеву Patriot, размещенную в Турции, но Эрдоган выступил за сохранение батареи в своей стране даже после 31 декабря этого года, когда истекает срок действия нынешних обязательств.
Отмечается, что срок службы двух испанских батарей Patriot подходит к концу, и если их не модернизировать, то придется выводить из эксплуатации. По этой причине министерство обороны королевства разработало программу стоимостью 1,4 миллиарда евро по модернизации своих батарей.
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Испания поставила Украине 10 боевых танков Leopard, 40 бронемашин M-113, зенитные ракеты Aspide и Hawk, противокорабельные ракеты Harpoon и другие материалы. Последняя поставка состояла из полудюжины катеров морской пехоты Supercat. В январе премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с начала конфликта на Украине правительство королевства выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИспанияПедро СанчесУкраинаВладимир ЗеленскийНидерландыМарк РюттеУАЗ PatriotПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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