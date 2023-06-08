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В Совфеде заявили об ответственности Киева за теракт на Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023
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16:48 08.06.2023 (обновлено: 17:15 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/otvetstvennost-1877024008.html
В Совфеде заявили об ответственности Киева за теракт на Каховской ГЭС
В Совфеде заявили об ответственности Киева за теракт на Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023
В Совфеде заявили об ответственности Киева за теракт на Каховской ГЭС
Российские сенаторы заявили об ответственности киевского режима и его западных кураторов за теракт на Каховской ГЭС, сенаторы требуют возмещения ущерба... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:48
2023-06-08T17:15
россия
киев
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
дмитрий песков
владимир путин
совет федерации рф
оон
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Российские сенаторы заявили об ответственности киевского режима и его западных кураторов за теракт на Каховской ГЭС, сенаторы требуют возмещения ущерба гражданам, экологии региона, говорится в обращении палаты, направленном парламентам мира. "Совет Федерации заявляет о том, что всю ответственность за террористический акт на Каховской ГЭС несут киевский режим и покрывающие его преступления государства коллективного Запада, тем самым являющиеся соучастниками всех противоправных действий полностью зависимых от них украинских властей", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. При этом сенаторы отмечают, что "Секретариат ООН уже не первый раз уклоняется от предметного обсуждения преступлений киевского режима, ссылаясь на недостаток информации, как это было в ситуации вокруг Запорожской АЭС". Совфед расценивает совершенный украинскими вооруженными формированиями террористический акт на Каховской ГЭС как грубое нарушение международного права и "настаивает на установлении всех обстоятельств варварской атаки на Каховскую ГЭС, полной компенсации ущерба, нанесенного жизни и здоровью граждан РФ, их имуществу, а также экологии региона". Совет Федерации призывает парламенты государств мира "дать принципиальную оценку очередному преступлению киевского режима и направить усилия на предупреждение новых актов международного терроризма", отмечается в документе. Парламентарии отмечают, что подрыв Каховской ГЭС привел к крупномасштабной экологической катастрофе. Подъем уровня воды вниз по течению реки Днепр повлек затопление десятков населенных пунктов, осуществляется эвакуация тысяч людей. Огромный ущерб нанесен экосистеме устья реки Днепр, затруднено водоснабжение Республики Крым, затоплены сельскохозяйственные угодья на территории Херсонской области."В октябре 2022 года Российская Федерация предупреждала Генерального секретаря ООН и Совет Безопасности ООН об угрозе такого террористического акта. Киевский режим, уверенный в своей безнаказанности, пошел на это преступление. Осознавая невозможность захватить территории новых субъектов РФ с применением военной силы, украинское руководство приняло решение нанести максимальный ущерб тем, кто в ходе референдума в сентябре 2022 года сделал свободный выбор в пользу воссоединения с Россией", - подчеркивают законодатели.О наличии планов совершения теракта свидетельствуют неоднократные обстрелы Каховской ГЭС вооруженными силами Украины в 2022 году, а также открытие шлюзов Днепропетровской ГЭС, в результате которого уровень воды в Каховском водохранилище повысился до критической отметки, говорится в заявлении."Очевидно, что готовность украинского руководства к осуществлению чудовищных актов против мирного населения опирается на поддержку западных кураторов, которые автоматически возлагают ответственность за любые преступления Киева на российскую сторону. И сейчас в средствах массовой информации началась кампания дезинформации и распространения лжи с целью обвинить в подрыве Каховской ГЭС Россию", - говорится в документе.Эти же источники ранее обвиняли Россию в ударах по трубопроводам "Северного потока", несмотря на опубликованные авторитетные данные независимых расследований, согласно которым за этим преступлением стояли США и их сателлиты. "Совершенно ясно, что те же силы сделают все возможное для сокрытия правды об истинных виновниках террористического акта на Каховской ГЭС", - полагают сенаторы.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230608/komissiya-1877013254.html
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новая каховка
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россия, киев, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, владимир путин, совет федерации рф, оон, запорожская аэс, разрушение каховской гэс
Россия, Киев, Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, ООН, Запорожская АЭС, Разрушение Каховской ГЭС
В Совфеде заявили об ответственности Киева за теракт на Каховской ГЭС

Сенаторы потребовали от Киева возмещения ущерба, возникшего из-за теракта на Каховской ГЭС

© Фото : Совет Федерации/Eugene EgorovЗаседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : Совет Федерации/Eugene Egorov
Заседание Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Российские сенаторы заявили об ответственности киевского режима и его западных кураторов за теракт на Каховской ГЭС, сенаторы требуют возмещения ущерба гражданам, экологии региона, говорится в обращении палаты, направленном парламентам мира.
"Совет Федерации заявляет о том, что всю ответственность за террористический акт на Каховской ГЭС несут киевский режим и покрывающие его преступления государства коллективного Запада, тем самым являющиеся соучастниками всех противоправных действий полностью зависимых от них украинских властей", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
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При этом сенаторы отмечают, что "Секретариат ООН уже не первый раз уклоняется от предметного обсуждения преступлений киевского режима, ссылаясь на недостаток информации, как это было в ситуации вокруг Запорожской АЭС".
Совфед расценивает совершенный украинскими вооруженными формированиями террористический акт на Каховской ГЭС как грубое нарушение международного права и "настаивает на установлении всех обстоятельств варварской атаки на Каховскую ГЭС, полной компенсации ущерба, нанесенного жизни и здоровью граждан РФ, их имуществу, а также экологии региона".
Совет Федерации призывает парламенты государств мира "дать принципиальную оценку очередному преступлению киевского режима и направить усилия на предупреждение новых актов международного терроризма", отмечается в документе.
Парламентарии отмечают, что подрыв Каховской ГЭС привел к крупномасштабной экологической катастрофе. Подъем уровня воды вниз по течению реки Днепр повлек затопление десятков населенных пунктов, осуществляется эвакуация тысяч людей. Огромный ущерб нанесен экосистеме устья реки Днепр, затруднено водоснабжение Республики Крым, затоплены сельскохозяйственные угодья на территории Херсонской области.
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"В октябре 2022 года Российская Федерация предупреждала Генерального секретаря ООН и Совет Безопасности ООН об угрозе такого террористического акта. Киевский режим, уверенный в своей безнаказанности, пошел на это преступление. Осознавая невозможность захватить территории новых субъектов РФ с применением военной силы, украинское руководство приняло решение нанести максимальный ущерб тем, кто в ходе референдума в сентябре 2022 года сделал свободный выбор в пользу воссоединения с Россией", - подчеркивают законодатели.
О наличии планов совершения теракта свидетельствуют неоднократные обстрелы Каховской ГЭС вооруженными силами Украины в 2022 году, а также открытие шлюзов Днепропетровской ГЭС, в результате которого уровень воды в Каховском водохранилище повысился до критической отметки, говорится в заявлении.
"Очевидно, что готовность украинского руководства к осуществлению чудовищных актов против мирного населения опирается на поддержку западных кураторов, которые автоматически возлагают ответственность за любые преступления Киева на российскую сторону. И сейчас в средствах массовой информации началась кампания дезинформации и распространения лжи с целью обвинить в подрыве Каховской ГЭС Россию", - говорится в документе.
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Эти же источники ранее обвиняли Россию в ударах по трубопроводам "Северного потока", несмотря на опубликованные авторитетные данные независимых расследований, согласно которым за этим преступлением стояли США и их сателлиты. "Совершенно ясно, что те же силы сделают все возможное для сокрытия правды об истинных виновниках террористического акта на Каховской ГЭС", - полагают сенаторы.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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РоссияКиевНовая КаховкаВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Дмитрий ПесковВладимир ПутинСовет Федерации РФООНЗапорожская АЭСРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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