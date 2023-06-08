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Боррель призвал немедленно прекратить огонь в Херсонской области

Боррель призвал немедленно прекратить огонь в Херсонской области - РИА Новости, 08.06.2023

Боррель призвал немедленно прекратить огонь в Херсонской области

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал немедленно прекратить огонь в Херсонской области, поскольку обстрелы мешают эвакуации мирных жителей. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T23:53

2023-06-08T23:53

2023-06-08T23:53

херсонская область

россия

новая каховка

жозеп боррель

евросоюз

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал немедленно прекратить огонь в Херсонской области, поскольку обстрелы мешают эвакуации мирных жителей. В четверг врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли удар по пункту эвакуации из попавшего в зону подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС города Голая Пристань. По его словам, погибли два человека, в том числе беременная женщина. "Поступают сообщения об обстрелах, ставящих под угрозу усилия по спасению гражданских лиц в Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС. Мы призываем Россию немедленно прекратить эти неприемлемые действия", - написал Боррель в Twitter. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. В четверг вечером Сальдо заявил, что число эвакуированных с затопленных территорий региона достигло уже 5 тысяч человек, а прямой ущерб от разрушений жилого фонда из-за затопления, предварительно, превысит 1,5 миллиарда рублей. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230608/spasenie-1877103533.html

https://ria.ru/20230608/obvineniya-1877096433.html

https://ria.ru/20230608/gas-1877104161.html

херсонская область

россия

новая каховка

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херсонская область , россия, новая каховка, жозеп боррель, евросоюз