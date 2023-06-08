https://ria.ru/20230608/les-1876979044.html

Ситников: лесопромышленный комплекс региона наращивает темпы производства

Ситников: лесопромышленный комплекс региона наращивает темпы производства - РИА Новости, 08.06.2023

Ситников: лесопромышленный комплекс региона наращивает темпы производства

Лесопромышленный комплекс Костромской области вновь наращивает обороты, сообщил губернатор Сергей Ситников. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T15:11

2023-06-08T15:11

2023-06-08T15:11

костромская область

экономика

костромская область

сергей ситников

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

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КОСТРОМА, 8 июн – РИА Новости. Лесопромышленный комплекс Костромской области вновь наращивает обороты, сообщил губернатор Сергей Ситников. По данным администрации Костромской области, в четверг состоялся ежегодный отчет губернатора перед областными депутатами, в ходе которого он отдельно остановился на экономических показателях работы лесопромышленного и агропромышленного комплексов. Говоря о работе лесопромышленного комплекса, Сергей Ситников отметил, что в прошедшем году в силу экспортной ориентированности отрасль оказалась в числе наиболее пострадавших от введенных экономических санкций. При этом объем заготовки древесины сохранился на уровне предыдущего года, но существенно сократилась отгрузка продукции деревопереработки. "Для поиска новых рынков сбыта администрация Костромской области в прошлом году организовала работу с торговыми представительствами России в ряде стран Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки. С крупными переработчиками Костромской области была достигнута договоренность приоритетного приема древесины от заготовителей региона", - отметил Ситников. По его словам, решаются вопросы поддержки костромских лесопромышленных предприятий через преференции и компенсации затрат на перевозку продукции, принятых на федеральном уровне. "Принятые меры, связанные с новой логистикой и новыми рынками сбыта, привели к тому, что с августа положение предприятий лесопромышленного комплекса стало выравниваться. Тенденции восстановления производства продолжаются и сегодня", - подчеркнул глава региона. Ситуация в агропромышленном комплексе Костромской области также характеризуется устойчивостью и ростом производства, отметил губернатор. За прошлый год сельскохозяйственные организации увеличили выпуск продукции на 10%, фермерские хозяйства — на 22%. По оценкам депутатов, такие результаты достигнуты благодаря принятым областной администрацией мерам, а также благодаря постоянной работе обладминистрации с Минсельхозом России. В частности, администрация региона увеличила более чем в два раза объем бюджетных средств на компенсацию аграриям части затрат при приобретении техники и оборудования. "С областной поддержкой закуплено 300 единиц техники, это самый большой объем обновления за последние годы", - приводит данные глава региона.

https://ria.ru/20230607/abs-1876615960.html

https://ria.ru/20230518/vyrubka-1872524106.html

https://ria.ru/20230507/les-1870366822.html

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экономика, костромская область, сергей ситников, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия