https://ria.ru/20230608/komissiya-1877013254.html

Глава МИД Украины нахамил в ответ на идею Эрдогана расследовать подрыв ГЭС

Глава МИД Украины нахамил в ответ на идею Эрдогана расследовать подрыв ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023

Глава МИД Украины нахамил в ответ на идею Эрдогана расследовать подрыв ГЭС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу "1+1" нахамил в ответ на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T16:26

2023-06-08T16:26

2023-06-08T16:58

специальная военная операция на украине

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владимир леонтьев (новая каховка)

оон

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу "1+1" нахамил в ответ на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести международное расследование разрушения Каховской ГЭС."Они (инициаторы расследований. — Прим. ред.) просто уже достали своей постоянной игрой в квазисправедливость. <...> Абсолютно понятно, кто есть кто. Отдыхайте, уважаемые. У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с русскими", — сказал руководитель украинской дипломатии.В качестве примера он привел ситуацию с неподконтрольной Киеву Еленовкой, где из-за украинского обстрела в прошлом году погибли пленные. По словам Кулебы, Киев разрешил ООН прислать миссию, но она так и не добралась до населенного пункта.Эрдоган накануне в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил создать международную комиссию для расследования разрушения Каховской ГЭС с участием экспертов обеих сторон конфликта, ООН и Турции.В ночь на вторник обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Вскоре начался нерегулируемый сброс воды. Погибли пять человек, пасших скот на островах.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Власти Херсонской области объявили плановую эвакуацию мирных жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов. Как сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко, вывоз населения из подтопленных районов идет под обстрелами ВСУ.Владимир Путин назвал произошедшее военным преступлением.Газета Washington Post еще в декабре 2022 года писала, что украинские военные рассматривают возможность повреждения ГЭС, чтобы повысить уровень воды в Днепре. Об этом, в частности, говорил генерал-майор ВСУ Андрей Ковальчук, который командовал контрнаступлением в Херсонской области.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

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