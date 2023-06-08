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Глава МИД Украины нахамил в ответ на идею Эрдогана расследовать подрыв ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:26 08.06.2023 (обновлено: 16:58 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/komissiya-1877013254.html
Глава МИД Украины нахамил в ответ на идею Эрдогана расследовать подрыв ГЭС
Глава МИД Украины нахамил в ответ на идею Эрдогана расследовать подрыв ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023
Глава МИД Украины нахамил в ответ на идею Эрдогана расследовать подрыв ГЭС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу "1+1" нахамил в ответ на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:26
2023-06-08T16:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
турция
киев
реджеп тайип эрдоган
владимир леонтьев (новая каховка)
оон
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу "1+1" нахамил в ответ на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести международное расследование разрушения Каховской ГЭС."Они (инициаторы расследований. — Прим. ред.) просто уже достали своей постоянной игрой в квазисправедливость. &lt;...&gt; Абсолютно понятно, кто есть кто. Отдыхайте, уважаемые. У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с русскими", — сказал руководитель украинской дипломатии.В качестве примера он привел ситуацию с неподконтрольной Киеву Еленовкой, где из-за украинского обстрела в прошлом году погибли пленные. По словам Кулебы, Киев разрешил ООН прислать миссию, но она так и не добралась до населенного пункта.Эрдоган накануне в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил создать международную комиссию для расследования разрушения Каховской ГЭС с участием экспертов обеих сторон конфликта, ООН и Турции.В ночь на вторник обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Вскоре начался нерегулируемый сброс воды. Погибли пять человек, пасших скот на островах.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Власти Херсонской области объявили плановую эвакуацию мирных жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов. Как сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко, вывоз населения из подтопленных районов идет под обстрелами ВСУ.Владимир Путин назвал произошедшее военным преступлением.Газета Washington Post еще в декабре 2022 года писала, что украинские военные рассматривают возможность повреждения ГЭС, чтобы повысить уровень воды в Днепре. Об этом, в частности, говорил генерал-майор ВСУ Андрей Ковальчук, который командовал контрнаступлением в Херсонской области.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
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в мире, украина, турция, киев, реджеп тайип эрдоган, владимир леонтьев (новая каховка), оон, дмитрий кулеба, каховская гэс, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Турция, Киев, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), ООН, Дмитрий Кулеба, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС
Глава МИД Украины нахамил в ответ на идею Эрдогана расследовать подрыв ГЭС

Глава МИД Украины Кулеба нахамил в ответ на идею Эрдогана расследовать ЧП на Каховской ГЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПодтопление стадиона "Энергия" в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС
Подтопление стадиона Энергия в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Подтопление стадиона "Энергия" в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу "1+1" нахамил в ответ на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести международное расследование разрушения Каховской ГЭС.
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"Они (инициаторы расследований. — Прим. ред.) просто уже достали своей постоянной игрой в квазисправедливость. <...> Абсолютно понятно, кто есть кто. Отдыхайте, уважаемые. У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с русскими", — сказал руководитель украинской дипломатии.
В качестве примера он привел ситуацию с неподконтрольной Киеву Еленовкой, где из-за украинского обстрела в прошлом году погибли пленные. По словам Кулебы, Киев разрешил ООН прислать миссию, но она так и не добралась до населенного пункта.
Эрдоган накануне в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил создать международную комиссию для расследования разрушения Каховской ГЭС с участием экспертов обеих сторон конфликта, ООН и Турции.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
6 июня, 15:45
В ночь на вторник обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Вскоре начался нерегулируемый сброс воды. Погибли пять человек, пасших скот на островах.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Власти Херсонской области объявили плановую эвакуацию мирных жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов. Как сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко, вывоз населения из подтопленных районов идет под обстрелами ВСУ.
"Посмотрите, что творится за окном": последствия подрыва Каховской ГЭС
© Администрация города

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

Затопленный центр Новой Каховки

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9
© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9
Владимир Путин назвал произошедшее военным преступлением.
Газета Washington Post еще в декабре 2022 года писала, что украинские военные рассматривают возможность повреждения ГЭС, чтобы повысить уровень воды в Днепре. Об этом, в частности, говорил генерал-майор ВСУ Андрей Ковальчук, который командовал контрнаступлением в Херсонской области.
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
"Катастрофа близко". Что будет после разрушения Каховской ГЭС
6 июня, 13:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТурцияКиевРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Леонтьев (Новая Каховка)ООНДмитрий КулебаКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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