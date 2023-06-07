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Эрдоган предложил создать комиссию по расследованию ЧП на Каховской ГЭС
Эрдоган предложил создать комиссию по расследованию ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
Эрдоган предложил создать комиссию по расследованию ЧП на Каховской ГЭС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским идею создания международной комиссии по расследованию... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:20
2023-06-07T15:20
2023-06-07T15:38
реджеп тайип эрдоган
в мире
турция
анкара (провинция)
владимир зеленский
сергей шойгу
оон
следственный комитет россии (ск рф)
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СТАМБУЛ, 7 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским идею создания международной комиссии по расследованию разрушения Каховской ГЭС, сообщила в среду администрация Эрдогана."Во время телефонного разговора Эрдоган высказал идею создания международной комиссии с участием экспертов от воюющих сторон, ООН и Турции", - цитирует телеканал TRT Haber заявление администрации.Отмечается что турецкий президент заявил о готовности Анкары приложить все усилия для успешных переговоров, и что в данном случае можно прийти к соглашению, аналогичному достигнутому по зерновой сделке.В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий.Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.СК возбудил уголовное дело о теракте.
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реджеп тайип эрдоган, в мире, турция, анкара (провинция), владимир зеленский, сергей шойгу, оон, следственный комитет россии (ск рф)
Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Турция, Анкара (провинция), Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, ООН, Следственный комитет России (СК РФ)
Эрдоган предложил создать комиссию по расследованию ЧП на Каховской ГЭС
Эрдоган предложил создать международную комиссию по расследованию разрушения Каховской ГЭС