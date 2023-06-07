https://ria.ru/20230607/peregovory-1876727366.html

Эрдоган предложил создать комиссию по расследованию ЧП на Каховской ГЭС

Эрдоган предложил создать комиссию по расследованию ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

Эрдоган предложил создать комиссию по расследованию ЧП на Каховской ГЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским идею создания международной комиссии по расследованию... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T15:20

2023-06-07T15:20

2023-06-07T15:38

реджеп тайип эрдоган

в мире

турция

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владимир зеленский

сергей шойгу

оон

следственный комитет россии (ск рф)

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СТАМБУЛ, 7 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским идею создания международной комиссии по расследованию разрушения Каховской ГЭС, сообщила в среду администрация Эрдогана."Во время телефонного разговора Эрдоган высказал идею создания международной комиссии с участием экспертов от воюющих сторон, ООН и Турции", - цитирует телеканал TRT Haber заявление администрации.Отмечается что турецкий президент заявил о готовности Анкары приложить все усилия для успешных переговоров, и что в данном случае можно прийти к соглашению, аналогичному достигнутому по зерновой сделке.В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий.Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.СК возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230606/turtsiya-1876327839.html

турция

анкара (провинция)

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реджеп тайип эрдоган, в мире, турция, анкара (провинция), владимир зеленский, сергей шойгу, оон, следственный комитет россии (ск рф)