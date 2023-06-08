https://ria.ru/20230608/karlson-1876838492.html

Fox News уведомил Такера Карлсона о нарушении контракта из-за нового шоу

Fox News уведомил Такера Карлсона о нарушении контракта из-за нового шоу - РИА Новости, 08.06.2023

Fox News уведомил Такера Карлсона о нарушении контракта из-за нового шоу

Американский телеканал Fox News уведомил своего бывшего телеведущего Такера Карлсона о нарушении условий контракта из-за запуска его собственного шоу в... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T01:24

2023-06-08T01:24

2023-06-08T10:52

такер карлсон

twitter

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Американский телеканал Fox News уведомил своего бывшего телеведущего Такера Карлсона о нарушении условий контракта из-за запуска его собственного шоу в социальной сети Twitter, сообщает интернет-портал Axios со ссылкой на копию документа в распоряжении издания. "Fox News в среду уведомил юристов Такера Карлсона о том, что бывший ведущий нарушил условия контракта с сетью, когда запустил свое собственное шоу в Twitter", — говорится в публикации.Отмечается, что теперь Карлсону могут грозить последствия, способные еще больше обострить отношения между ним и бывшим работодателем. Юристы экс-ведущего канала, в свою очередь, заявили изданию, что "любые юридические действия" телеканала против Карлсона будут являться нарушением первой поправки Конституции США, гарантирующей свободу слова. Ранее Карлсон опубликовал первый выпуск своего нового шоу в Twitter, который посмотрели более 55 миллионов человек менее чем за сутки. В ходе шоу Карлсон заявил, что любой честный человек после изучения доказательств придет к заключению, что именно Украина несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС. По мнению журналиста, уничтожение ГЭС может быть невыгодно Киеву, однако "в большей степени вредит России". Карлсон также выступил с утверждением, что Киев и ранее вынашивал планы по подрыву этой электростанции. Fox News в апреле сообщил, что Карлсон уходит с канала, такое решение, по данным телеканала, было обоюдным для ведущего и канала. О дальнейших планах Карлсона не сообщалось. Команда российского проекта "Соловьев.Live" предлагала ему работу в России. Также к Карлсону через Twitter обратился телеканал RT. Портал Axios сообщал, что ряд американских законодателей-республиканцев приветствовали уход с телеканала Fox News Карлсона, так как считают, что им будет проще помогать Украине. Экс-ведущий критически относился к оказанию помощи Киеву. Согласно некоторым республиканцам, риторика Карлсона в отношении ситуации на Украине часто ставила их в затруднительное положение. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с Херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230523/karlson-1873652075.html

https://ria.ru/20230607/karlson-1876674235.html

https://ria.ru/20230520/karlson-1873160037.html

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такер карлсон, twitter, в мире