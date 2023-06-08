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Кради как учёный: зачем человек берёт технологии у природы

Кради как учёный: зачем человек берёт технологии у природы - РИА Новости, 08.06.2023

Кради как учёный: зачем человек берёт технологии у природы

У учёных, как и у деятелей культуры, тоже есть муза, чаще всего — это природа. Действительно, зачем "придумывать велосипед", если естественный отбор за тысячи и миллионы лет эволюции уже нашел лучшие решения? Как животные и растения дарят идеи учёным, инженерам и архитекторам, а простая прогулка с собакой способна изменить жизнь миллионов людей.

2023-06-08T14:00

2023-06-08T14:00

2023-06-08T14:00

мы все умрём. но это не точно

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Кради как учёный: зачем человек берёт технологии у природы У ученых, как и у деятелей культуры, тоже есть муза, чаще всего - это природа. Действительно, зачем "придумывать велосипед", если естественный отбор за тысячи и миллионы лет эволюции уже нашел лучшие решения? Как животные и растения дарят идеи ученым, инженерам и архитекторам, а простая прогулка с собакой способна изменить жизнь миллионов людей. audio/mpeg

Кради как учёный: зачем человек берёт технологии у природы У ученых, как и у деятелей культуры, тоже есть муза, чаще всего - это природа. Действительно, зачем "придумывать велосипед", если естественный отбор за тысячи и миллионы лет эволюции уже нашел лучшие решения? Как животные и растения дарят идеи ученым, инженерам и архитекторам, а простая прогулка с собакой способна изменить жизнь миллионов людей. audio/mpeg

Какие технологии можно создать, изучая природу, и что люди заимствуют у других живых существ рассказал биолог, сотрудник Сколтеха и автор книг Илья Гомыранов.Илья уже появлялся в другом нашем подкасте, где рассказал об экзотических растениях, которые стали комнатными, и о том, почему бабушкины цветы с подоконника сегодня стали редкими. Слушайте эпизод "Почему перестали цвести кактусы и как соцсети изменили моду на растения".О том, зачем ученые изучают движения живых существ, мы рассказывали в выпуске под названием: "Птицы вдохновили людей на создание самолетов. Что дальше? Биомеханика".Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эксперт эпизода: Илья ГомырановЭпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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