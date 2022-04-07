https://ria.ru/20220407/rasteniya-1782252307.html

Почему перестали цвести кактусы и как соцсети изменили моду на растения

Почему перестали цвести кактусы и как соцсети изменили моду на растения - РИА Новости, 07.04.2022

Почему перестали цвести кактусы и как соцсети изменили моду на растения

Когда-то экзотические комнатные растения стоили человеческих жизней, а сегодня некоторые из них можно купить на рынке. Почему те цветы, что еще недавно стояли на бабушкиных подоконниках стали редкими? Какие из них снова вошли в моду с появлением соцсетей? Зачем растения лучше покупать с рук? И почему в наших домах больше не цветут кактусы?

2022-04-07T12:00

2022-04-07T12:00

2022-04-07T11:52

яснопонятно

растения

биология

история

подкаст

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Почему перестали цвести кактусы и как соцсети изменили моду на растения Когда-то экзотические комнатные растения стоили человеческих жизней, а сегодня некоторые из них можно купить на рынке. Почему те цветы, что еще недавно стояли на бабушкиных подоконниках стали редкими? Какие из них снова вошли в моду с появлением соцсетей? Зачем растения лучше покупать с рук? И почему в наших домах больше не цветут кактусы? audio/mpeg

Почему перестали цвести кактусы и как соцсети изменили моду на растения Когда-то экзотические комнатные растения стоили человеческих жизней, а сегодня некоторые из них можно купить на рынке. Почему те цветы, что еще недавно стояли на бабушкиных подоконниках стали редкими? Какие из них снова вошли в моду с появлением соцсетей? Зачем растения лучше покупать с рук? И почему в наших домах больше не цветут кактусы? audio/mpeg

Об истории и трендах на комнатные растения рассказывает биолог, растениевод и популяризатор науки Илья Гомыранов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

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растения, биология, история, подкаст, аудио