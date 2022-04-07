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Почему перестали цвести кактусы и как соцсети изменили моду на растения
Почему перестали цвести кактусы и как соцсети изменили моду на растения - РИА Новости, 07.04.2022
Почему перестали цвести кактусы и как соцсети изменили моду на растения
Когда-то экзотические комнатные растения стоили человеческих жизней, а сегодня некоторые из них можно купить на рынке. Почему те цветы, что еще недавно стояли на бабушкиных подоконниках стали редкими? Какие из них снова вошли в моду с появлением соцсетей? Зачем растения лучше покупать с рук? И почему в наших домах больше не цветут кактусы?
2022-04-07T12:00
2022-04-07T12:00
2022-04-07T11:52
яснопонятно
растения
биология
история
подкаст
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Почему перестали цвести кактусы и как соцсети изменили моду на растения
Когда-то экзотические комнатные растения стоили человеческих жизней, а сегодня некоторые из них можно купить на рынке. Почему те цветы, что еще недавно стояли на бабушкиных подоконниках стали редкими? Какие из них снова вошли в моду с появлением соцсетей? Зачем растения лучше покупать с рук? И почему в наших домах больше не цветут кактусы?
audio/mpeg
Почему перестали цвести кактусы и как соцсети изменили моду на растения
Когда-то экзотические комнатные растения стоили человеческих жизней, а сегодня некоторые из них можно купить на рынке. Почему те цветы, что еще недавно стояли на бабушкиных подоконниках стали редкими? Какие из них снова вошли в моду с появлением соцсетей? Зачем растения лучше покупать с рук? И почему в наших домах больше не цветут кактусы?
audio/mpeg
Об истории и трендах на комнатные растения рассказывает биолог, растениевод и популяризатор науки Илья Гомыранов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
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растения, биология, история, подкаст, аудио
Почему перестали цвести кактусы и как соцсети изменили моду на растения
Когда-то экзотические комнатные растения стоили человеческих жизней, а сегодня некоторые из них можно купить на рынке. Почему те цветы, что еще недавно стояли на бабушкиных подоконниках стали редкими? Какие из них снова вошли в моду с появлением соцсетей? Зачем растения лучше покупать с рук? И почему в наших домах больше не цветут кактусы?