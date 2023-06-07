https://ria.ru/20230607/zemlya-1876779419.html
Ленобласть первой в стране выделила бесплатную землю участникам СВО
Ленобласть первой в стране выделила бесплатную землю участникам СВО - РИА Новости, 07.06.2023
Ленобласть первой в стране выделила бесплатную землю участникам СВО
Власти Ленинградской области первыми в России выделили бесплатные земельные участки отличившимся бойцам специальной военной операции (СВО), сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:37
2023-06-07T17:37
2023-06-07T17:37
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876776545_0:72:738:487_1920x0_80_0_0_e8a93c68d0058c8c2aa86dacff757ccb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Власти Ленинградской области первыми в России выделили бесплатные земельные участки отличившимся бойцам специальной военной операции (СВО), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, законопроект, внесенный губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, был принят сегодня сразу в трех чтениях Законодательным собранием Ленинградской области. Таким образом, заметили в обладминистрации, регион стал первым среди других субъектов России, где было выполнено соответствующее поручение президента."Ленинградская область в опережающем порядке приняла закон о бесплатном предоставлении земельных участков участникам СВО, награжденным государственными наградами и ведомственными наградами Минобороны Российской Федерации. Проект закона разработали еще весной, а сегодня мою инициативу поддержали депутаты законодательного собрания. Рекомендация президента РФ Владимира Путина принята к исполнению", – процитировали в пресс-службе главу региона.Вместе с тем в областной администрации напомнили, что в регионе действует 48 мер поддержки участников СВО и их семей, из них 15 компенсаций и выплат (в том числе 11 прямых выплат), 17 различных видов льгот, 16 услуг и 33 меры поддержки для членов семей.
https://ria.ru/20230530/tsentry-1875030553.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876776545_0:0:657:492_1920x0_80_0_0_058dca807143f3f13db93181d14b4af2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, ленинградская область, сво, спецоперация
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Ленинградская область, СВО, Спецоперация