https://ria.ru/20230607/zemlya-1876779419.html

Ленобласть первой в стране выделила бесплатную землю участникам СВО

Ленобласть первой в стране выделила бесплатную землю участникам СВО - РИА Новости, 07.06.2023

Ленобласть первой в стране выделила бесплатную землю участникам СВО

Власти Ленинградской области первыми в России выделили бесплатные земельные участки отличившимся бойцам специальной военной операции (СВО), сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T17:37

2023-06-07T17:37

2023-06-07T17:37

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

сво

спецоперация

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Власти Ленинградской области первыми в России выделили бесплатные земельные участки отличившимся бойцам специальной военной операции (СВО), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, законопроект, внесенный губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, был принят сегодня сразу в трех чтениях Законодательным собранием Ленинградской области. Таким образом, заметили в обладминистрации, регион стал первым среди других субъектов России, где было выполнено соответствующее поручение президента."Ленинградская область в опережающем порядке приняла закон о бесплатном предоставлении земельных участков участникам СВО, награжденным государственными наградами и ведомственными наградами Минобороны Российской Федерации. Проект закона разработали еще весной, а сегодня мою инициативу поддержали депутаты законодательного собрания. Рекомендация президента РФ Владимира Путина принята к исполнению", – процитировали в пресс-службе главу региона.Вместе с тем в областной администрации напомнили, что в регионе действует 48 мер поддержки участников СВО и их семей, из них 15 компенсаций и выплат (в том числе 11 прямых выплат), 17 различных видов льгот, 16 услуг и 33 меры поддержки для членов семей.

https://ria.ru/20230530/tsentry-1875030553.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр дрозденко, ленинградская область, сво, спецоперация