https://ria.ru/20230607/zakon-1876784331.html
Совет Федерации одобрил закон о трудоустройстве подростков
Совет Федерации одобрил закон о трудоустройстве подростков - РИА Новости, 07.06.2023
Совет Федерации одобрил закон о трудоустройстве подростков
Сенаторы одобрили закон, упрощающий трудоустройство несовершеннолетних с 14 лет. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:56
2023-06-07T17:56
2023-06-07T18:08
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, упрощающий трудоустройство несовершеннолетних с 14 лет. Документом предлагается исключить необходимость согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим 14 лет. Для трудоустройства ему будет достаточно согласия одного из родителей или попечителя. Отмечается, что договор может быть заключен с подростком для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью.
https://ria.ru/20230602/trudoustroystvo-1875695403.html
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общество, совет федерации рф, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Совет Федерации РФ, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Совет Федерации одобрил закон о трудоустройстве подростков
Совет Федерации одобрил закон, упрощающий трудоустройство несовершеннолетних с 14 лет
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, упрощающий трудоустройство несовершеннолетних с 14 лет.
Документом предлагается исключить необходимость согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим 14 лет. Для трудоустройства ему будет достаточно согласия одного из родителей или попечителя.
Отмечается, что договор может быть заключен с подростком для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью.
Возможности помощи в трудоустройстве для жителей новых регионов расширятся