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Матвиенко прокомментировала теракт на Каховской ГЭС
Матвиенко прокомментировала теракт на Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
Матвиенко прокомментировала теракт на Каховской ГЭС
Последствия теракта на Каховской ГЭС будет испытывать на себе не одно поколение, это катастрофа не только для региона, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:22
2023-06-07T12:22
2023-06-07T12:51
разрушение каховской гэс
совет федерации рф
валентина матвиенко
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Последствия теракта на Каховской ГЭС будет испытывать на себе не одно поколение, это катастрофа не только для региона, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Это катастрофа не только для этих регионов, последствия этого не одно поколение будет на себе испытывать", - сказала политик на заседании Совфеда.Разрушение плотины ГЭС она назвала "чудовищным преступлением, террористическим актом", который заранее спланирован.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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разрушение каховской гэс, совет федерации рф, валентина матвиенко
Разрушение Каховской ГЭС, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Специальная военная операция на Украине
Матвиенко прокомментировала теракт на Каховской ГЭС
Спикер Совфеда Матвиенко назвала теракт на Каховской ГЭС чудовищным преступлением
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Последствия теракта на Каховской ГЭС будет испытывать на себе не одно поколение, это катастрофа не только для региона, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Это катастрофа не только для этих регионов, последствия этого не одно поколение будет на себе испытывать", - сказала политик на заседании Совфеда.
Разрушение плотины ГЭС она назвала "чудовищным преступлением, террористическим актом", который заранее спланирован.