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Матвиенко прокомментировала теракт на Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 07.06.2023 (обновлено: 12:51 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/terakt-1876671897.html
Матвиенко прокомментировала теракт на Каховской ГЭС
Матвиенко прокомментировала теракт на Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
Матвиенко прокомментировала теракт на Каховской ГЭС
Последствия теракта на Каховской ГЭС будет испытывать на себе не одно поколение, это катастрофа не только для региона, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:22
2023-06-07T12:51
разрушение каховской гэс
совет федерации рф
валентина матвиенко
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Последствия теракта на Каховской ГЭС будет испытывать на себе не одно поколение, это катастрофа не только для региона, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Это катастрофа не только для этих регионов, последствия этого не одно поколение будет на себе испытывать", - сказала политик на заседании Совфеда.Разрушение плотины ГЭС она назвала "чудовищным преступлением, террористическим актом", который заранее спланирован.
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разрушение каховской гэс, совет федерации рф, валентина матвиенко
Разрушение Каховской ГЭС, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Специальная военная операция на Украине
Матвиенко прокомментировала теракт на Каховской ГЭС

Спикер Совфеда Матвиенко назвала теракт на Каховской ГЭС чудовищным преступлением

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЗатопленная дорога в городе Алешки после теракта на Каховской ГЭС
Затопленная дорога в городе Алешки после теракта на Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Затопленная дорога в городе Алешки после теракта на Каховской ГЭС
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Последствия теракта на Каховской ГЭС будет испытывать на себе не одно поколение, это катастрофа не только для региона, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Это катастрофа не только для этих регионов, последствия этого не одно поколение будет на себе испытывать", - сказала политик на заседании Совфеда.
Разрушение плотины ГЭС она назвала "чудовищным преступлением, террористическим актом", который заранее спланирован.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
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Специальная военная операция на УкраинеРазрушение Каховской ГЭССовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
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