https://ria.ru/20230607/stantsiya-1876822672.html

МАГАТЭ увеличит число инспекторов на ЗАЭС после ЧП на Каховской ГЭС

МАГАТЭ увеличит число инспекторов на ЗАЭС после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

МАГАТЭ увеличит число инспекторов на ЗАЭС после ЧП на Каховской ГЭС

МАГАТЭ увеличивает численность своих инспекторов на Запорожской АЭС, в том числе в свете аварии на Каховской ГЭС, заявил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T21:38

2023-06-07T21:38

2023-06-07T21:38

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ВЕНА, 7 июн – РИА Новости. МАГАТЭ увеличивает численность своих инспекторов на Запорожской АЭС, в том числе в свете аварии на Каховской ГЭС, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Он пояснил, что после прорыва на станции, которая расположена на Днепре, МАГАТЭ контролирует снижение уровня воды, используемого для охлаждения реакторов ЗАЭС, во избежание "радиологических последствий". "То, что мы увеличиваем количество экспертов, обусловлено двумя причинами. Во-первых, это внештатная ситуация, возникшая после разрушения дамбы", - сказал Гросси. Второй причиной он назвал потребности реализации плана обеспечения безопасности ЗАЭС. "И второй причиной является то, что, возможно, вы помните, на прошлой неделе я был в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН, где я определил некоторые основные принципы для предотвращения ядерного происшествия там [на ЗАЭС]. Включая также тот факт, что наша миссия будет отслеживать определенные аспекты, связанные с физической целостностью АЭС, чтобы предотвратить развертывания там тяжелого вооружения или атак. Таким образом, задачи, которые стоят перед миссией, будут множиться", - сказал он. Гросси затруднился назвать численность подкрепления, которое МАГАТЭ направит на станцию. "Точное число [инспекторов] я не знаю. Может быть, четыре, пять, шесть. Это будет зависеть от нашей оценки, сколько человек нужно для выполнения конкретных функций, но мы будем усиливать команду, это точно", - сказал он. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230531/katastrofa-1875361269.html

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

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в мире, россия, днепр (город), нью-йорк (город), владимир леонтьев (новая каховка), рафаэль гросси, дмитрий песков, запорожская аэс, магатэ, оон