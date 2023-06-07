https://ria.ru/20230607/spetsoperatsiya-1876618732.html
Эксперт заявил о безуспешных попытках Киева наступать на трех направлениях
Эксперт заявил о безуспешных попытках Киева наступать на трех направлениях - РИА Новости, 07.06.2023
Эксперт заявил о безуспешных попытках Киева наступать на трех направлениях
Украинская сторона регулярно предпринимает безуспешные попытки контрнаступления на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T07:33
2023-06-07T07:33
2023-06-07T07:48
специальная военная операция на украине
киев
луганская народная республика
россия
андрей марочко
сергей шойгу
безопасность
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ЛУГАНСК, 7 июн — РИА Новости. Украинская сторона регулярно предпринимает безуспешные попытки контрнаступления на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Противник на регулярной основе осуществляет действия наступательного характера в зоне ответственности "Южной" группировки войск, на луганском тактическом направлении, однако существенных успехов не достиг", — отметил эксперт, ссылаясь на собственные источники.Марочко добавил, что все атаки отражаются, а киевские силовики, неся значительные потери, откатываются на прежние позиции. Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточил для этого большое количество техники и живой силы, но попытки наступления сорвались, а противника удалось остановить.
https://ria.ru/20230607/spetsoperatsiya-1876614732.html
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киев, луганская народная республика, россия, андрей марочко, сергей шойгу, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Луганская Народная Республика, Россия, Андрей Марочко, Сергей Шойгу, Безопасность
Эксперт заявил о безуспешных попытках Киева наступать на трех направлениях
Марочко: Киев предпринимает безуспешные попытки наступления на три направления в зоне СВО