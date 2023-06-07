https://ria.ru/20230607/ryba-1876680520.html

В Днепропетровской области начался мор рыбы, сообщили СМИ

В Днепропетровской области начался мор рыбы, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.06.2023

В Днепропетровской области начался мор рыбы, сообщили СМИ

В Днепропетровской области Украины начался мор рыбы после разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T12:42

2023-06-07T12:42

2023-06-07T12:42

днепропетровская область

россия

украина

владимир леонтьев (новая каховка)

дмитрий песков

сергей шойгу

разрушение каховской гэс

в мире

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В Днепропетровской области Украины начался мор рыбы после разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Днепропетровской области уже начался массовый мор рыбы, о котором предупреждали экологи", - сообщило издание. В министерстве здравоохранения Украины заявили, что собирать и употреблять такую рыбу категорически запрещено из-за риска заболеть ботулизмом. Ботулизм - тяжелое заболевание, которое сопровождается поражение нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга. Украинские войска в ночь с 5 на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, что привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230607/terakt-1876671897.html

https://ria.ru/20230607/zatoplenie-1876664247.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

днепропетровская область, россия, украина, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, сергей шойгу, разрушение каховской гэс, в мире