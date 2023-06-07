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Путин обсудил с Эрдоганом теракт Киева на Каховской ГЭС

Путин обсудил с Эрдоганом теракт Киева на Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

Путин обсудил с Эрдоганом теракт Киева на Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщила... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T15:52

2023-06-07T15:52

2023-06-07T16:54

оон

турция

в мире

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

киев

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщила пресс-служба Кремля."Владимир Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории. Наглядный пример тому — варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе", — говорится в релизе.Эрдоган, как уточнили в администрации турецкого лидера, предложил создать комиссию по расследованию разрушения Каховской ГЭС с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества, включая Анкару.Кроме того, президент Турции призвал продолжить консультации со Всемирной организацией для устранения препятствий по экспорту российского зерна и удобрений в рамках зерновой сделки.В ночь на вторник обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий.Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Киев подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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