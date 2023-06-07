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Путин обсудил с Эрдоганом теракт Киева на Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
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15:52 07.06.2023 (обновлено: 16:54 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/razgovor-1876739410.html
Путин обсудил с Эрдоганом теракт Киева на Каховской ГЭС
Путин обсудил с Эрдоганом теракт Киева на Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
Путин обсудил с Эрдоганом теракт Киева на Каховской ГЭС
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщила... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:52
2023-06-07T16:54
оон
турция
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
киев
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщила пресс-служба Кремля.&quot;Владимир Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории. Наглядный пример тому — варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе&quot;, — говорится в релизе.Эрдоган, как уточнили в администрации турецкого лидера, предложил создать комиссию по расследованию разрушения Каховской ГЭС с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества, включая Анкару.Кроме того, президент Турции призвал продолжить консультации со Всемирной организацией для устранения препятствий по экспорту российского зерна и удобрений в рамках зерновой сделки.В ночь на вторник обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий.Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Киев подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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оон, турция, в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, киев, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, разрушение каховской гэс, украина
ООН, Турция, В мире, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Киев, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Разрушение Каховской ГЭС, Украина
Путин обсудил с Эрдоганом теракт Киева на Каховской ГЭС

Президент Турции Эрдоган предложил создать комиссию по расследованию ЧП на Каховской ГЭС

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
«

"Владимир Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории. Наглядный пример тому — варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе", — говорится в релизе.

Эрдоган, как уточнили в администрации турецкого лидера, предложил создать комиссию по расследованию разрушения Каховской ГЭС с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества, включая Анкару.
Кроме того, президент Турции призвал продолжить консультации со Всемирной организацией для устранения препятствий по экспорту российского зерна и удобрений в рамках зерновой сделки.
"Посмотрите, что творится за окном": последствия подрыва Каховской ГЭС
© Администрация города

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

Затопленный центр Новой Каховки

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9
© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9
В ночь на вторник обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Киев подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
ООНТурцияВ миреВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганКиевРоссияСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныРазрушение Каховской ГЭСУкраина
 
 
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