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Первый вице-премьер Казахстана примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 11.06.2023
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08:20 07.06.2023 (обновлено: 14:44 11.06.2023)
https://ria.ru/20230607/pmef-1877514002.html
Первый вице-премьер Казахстана примет участие в ПМЭФ
Первый вице-премьер Казахстана примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 11.06.2023
Первый вице-премьер Казахстана примет участие в ПМЭФ
Первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр возглавит делегацию страны на Петербургском международном экономическом форуме, который состоится с 14 по 17 июня,... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-07T08:20
2023-06-11T14:44
пмэф-2023
казахстан
санкт-петербург
касым-жомарт токаев
петербургский международный экономический форум (фонд)
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АСТАНА, 7 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр возглавит делегацию страны на Петербургском международном экономическом форуме, который состоится с 14 по 17 июня, сообщил он в среду РИА Новости. Ранее о том, что Скляр представит Казахстан на ПМЭФ РИА Новости сообщил источник в кабмине республики. "Я возглавлю делегацию Казахстана на Петербургском международном экономическом форуме. В делегацию входят представители нескольких министерств", - сказал первый вице-премьер. Главная тема форума в этом году: "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Прошлый юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. В работе пленарной сессии форума принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
https://ria.ru/20230608/pmef-1877510790.html
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казахстан, санкт-петербург, касым-жомарт токаев, петербургский международный экономический форум (фонд)
ПМЭФ-2023, Казахстан, Санкт-Петербург, Касым-Жомарт Токаев, Петербургский международный экономический форум (фонд)
ПМЭФ-2023
Первый вице-премьер Казахстана примет участие в ПМЭФ

Первый вице-премьер Скляр подтвердил, что возглавит делегацию Казахстана на ПМЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастники Петербургского международного экономического форума
Участники Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Участники Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 7 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр возглавит делегацию страны на Петербургском международном экономическом форуме, который состоится с 14 по 17 июня, сообщил он в среду РИА Новости.
Ранее о том, что Скляр представит Казахстан на ПМЭФ РИА Новости сообщил источник в кабмине республики.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Чернышенко: на ПМЭФ могут представить новые детали о сотрудничестве с Кубой
8 июня, 14:19
"Я возглавлю делегацию Казахстана на Петербургском международном экономическом форуме. В делегацию входят представители нескольких министерств", - сказал первый вице-премьер.
Главная тема форума в этом году: "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Прошлый юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. В работе пленарной сессии форума принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Стенд на выставке Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Власти Петербурга заявили о готовности к встрече гостей и участников ПМЭФ
7 июня, 19:09
 
ПМЭФ-2023КазахстанСанкт-ПетербургКасым-Жомарт ТокаевПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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