https://ria.ru/20230607/pmef-1877514002.html

Первый вице-премьер Казахстана примет участие в ПМЭФ

Первый вице-премьер Казахстана примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 11.06.2023

Первый вице-премьер Казахстана примет участие в ПМЭФ

Первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр возглавит делегацию страны на Петербургском международном экономическом форуме, который состоится с 14 по 17 июня,... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-07T08:20

2023-06-07T08:20

2023-06-11T14:44

пмэф-2023

казахстан

санкт-петербург

касым-жомарт токаев

петербургский международный экономический форум (фонд)

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АСТАНА, 7 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр возглавит делегацию страны на Петербургском международном экономическом форуме, который состоится с 14 по 17 июня, сообщил он в среду РИА Новости. Ранее о том, что Скляр представит Казахстан на ПМЭФ РИА Новости сообщил источник в кабмине республики. "Я возглавлю делегацию Казахстана на Петербургском международном экономическом форуме. В делегацию входят представители нескольких министерств", - сказал первый вице-премьер. Главная тема форума в этом году: "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Прошлый юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. В работе пленарной сессии форума принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

https://ria.ru/20230608/pmef-1877510790.html

https://ria.ru/20230607/forum-1876800710.html

казахстан

санкт-петербург

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Дарья Буймова

казахстан, санкт-петербург, касым-жомарт токаев, петербургский международный экономический форум (фонд)