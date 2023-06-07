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Генсек НАТО призвал инвестировать в оборону даже после конфликта на Украине
Генсек НАТО призвал инвестировать в оборону даже после конфликта на Украине - РИА Новости, 07.06.2023
Генсек НАТО призвал инвестировать в оборону даже после конфликта на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса наращивать расходы на оборону вне зависимости от того, прекратится ли конфликт на Украине. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T19:29
2023-06-07T19:29
2023-06-07T19:29
в мире
украина
россия
йенс столтенберг
нато
европа
атака украинских беспилотников на москву
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БРЮССЕЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса наращивать расходы на оборону вне зависимости от того, прекратится ли конфликт на Украине. "Если напряженность растет, необходимо увеличивать расходы на оборону, поэтому минимум в 2% ВВП - это не много, это необходимый минимум, чтобы поддерживать наши возможности и наши силы… Даже если военные действия на Украине прекратятся, это будет иметь серьезные последствия для безопасности Европы, поэтому надо уделять внимание расходам на оборону, усиливать сдерживание и оборону", - сказал он, выступая на форуме в Брюсселе. Ожидается, что на саммите НАТО 12-13 июля в Вильнюсе лидеры стран альянса примут решение о наращивании расходов на оборону до уровня минимум 2% ВВП. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. В Кремле добавили, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину.
https://ria.ru/20230607/simvol-1876582529.html
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в мире, украина, россия, йенс столтенберг, нато, европа, атака украинских беспилотников на москву
В мире, Украина, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО, Европа, Атака украинских беспилотников на Москву
Генсек НАТО призвал инвестировать в оборону даже после конфликта на Украине
Столтенберг призвал инвестировать в оборону, даже если конфликт на Украине прекратится