Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг заявил, что Украине передали достаточно оружия для наступления - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 07.06.2023 (обновлено: 19:18 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/nastuplenie-1876791142.html
Столтенберг заявил, что Украине передали достаточно оружия для наступления
Столтенберг заявил, что Украине передали достаточно оружия для наступления - РИА Новости, 07.06.2023
Столтенберг заявил, что Украине передали достаточно оружия для наступления
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине было передано достаточно вооружения для наступления. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T18:26
2023-06-07T19:18
специальная военная операция на украине
украина
нато
йенс столтенберг
сергей лавров
владимир путин
брюссель
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_705150b732db9b50691955b35078a47b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине было передано достаточно вооружения для наступления."Я всегда осторожен в деталях об оперативных вопросах, об этом должны говорить украинцы… Войны непредсказуемы, никто не может сказать, как это закончится. Но мы знаем, что у украинцев есть достаточно возможностей, оружия и боеприпасов, они также подготовлены союзниками по НАТО… для того, чтобы освободить больше территории и отбросить российские войска", - сказал он, выступая на форуме в Брюсселе.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
украина
брюссель
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8736ead1634cf1df1be6a7060eacb8b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, нато, йенс столтенберг, сергей лавров, владимир путин, брюссель, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, Владимир Путин, Брюссель, Россия
Столтенберг заявил, что Украине передали достаточно оружия для наступления

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина получила достаточно вооружения для наступления

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине было передано достаточно вооружения для наступления.
"Я всегда осторожен в деталях об оперативных вопросах, об этом должны говорить украинцы… Войны непредсказуемы, никто не может сказать, как это закончится. Но мы знаем, что у украинцев есть достаточно возможностей, оружия и боеприпасов, они также подготовлены союзниками по НАТО… для того, чтобы освободить больше территории и отбросить российские войска", - сказал он, выступая на форуме в Брюсселе.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Флаги стран — членов НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Путь НАТО: от смерти мозга до остановки дыхания
5 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНАТОЙенс СтолтенбергСергей ЛавровВладимир ПутинБрюссельРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала