https://ria.ru/20230607/nastuplenie-1876791142.html

Столтенберг заявил, что Украине передали достаточно оружия для наступления

Столтенберг заявил, что Украине передали достаточно оружия для наступления - РИА Новости, 07.06.2023

Столтенберг заявил, что Украине передали достаточно оружия для наступления

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине было передано достаточно вооружения для наступления. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T18:26

2023-06-07T18:26

2023-06-07T19:18

специальная военная операция на украине

украина

нато

йенс столтенберг

сергей лавров

владимир путин

брюссель

россия

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БРЮССЕЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине было передано достаточно вооружения для наступления."Я всегда осторожен в деталях об оперативных вопросах, об этом должны говорить украинцы… Войны непредсказуемы, никто не может сказать, как это закончится. Но мы знаем, что у украинцев есть достаточно возможностей, оружия и боеприпасов, они также подготовлены союзниками по НАТО… для того, чтобы освободить больше территории и отбросить российские войска", - сказал он, выступая на форуме в Брюсселе.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

украина

брюссель

россия

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украина, нато, йенс столтенберг, сергей лавров, владимир путин, брюссель, россия