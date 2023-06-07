https://ria.ru/20230607/missis-1876749960.html

"Миссис Россия – 2023" ответила на негатив в свой адрес в Сети

"Миссис Россия – 2023" ответила на негатив в свой адрес в Сети - РИА Новости, 07.06.2023

"Миссис Россия – 2023" ответила на негатив в свой адрес в Сети

"Миссис Россия – 2023" Наталья Оскар в интервью "Вечерней Москве" ответила на негативные комментарии, которые стали поступать в ее адрес после победы на... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T17:20

2023-06-07T17:20

2023-06-07T17:20

шоубиз

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МОСКВА, 7 июня – РИА Новости. "Миссис Россия – 2023" Наталья Оскар в интервью "Вечерней Москве" ответила на негативные комментарии, которые стали поступать в ее адрес после победы на конкурсе. "Я не читаю комментарии о себе в соцсетях. Нет до этого дела. Чужое мнение меня не волнует. Я просто молча иду к своей цели, не оглядываясь назад. На самом деле, чем дальше ты идешь, тем больше говорят за спиной. А кто эти люди? Те, которые по сути-то ничем не занимаются", – высказалась Оскар.Она также раскрыла детали подготовки к конкурсу. "Честно говоря, это было непросто. В течение пяти дней необходимо было выдерживать репетиции. Мы все время стояли на каблуках и спали по два часа в день. Для меня это стало проверкой на выносливость", – призналась "Миссис Россия".По словам Оскар, она не следит фанатично за свой внешностью. Девушка правильно питается и посещает спортзал. После победы Натальи Оскар в Сети многих возмутило, что ей вручили корону. По мнению пользователей, модель выглядит неестественно и чрезмерно увлекается пластикой и уколами красоты.

https://ria.ru/20230216/linnikova-1852385626.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова