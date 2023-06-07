https://ria.ru/20230607/missis-1876749960.html
"Миссис Россия – 2023" ответила на негатив в свой адрес в Сети
"Миссис Россия – 2023" ответила на негатив в свой адрес в Сети - РИА Новости, 07.06.2023
"Миссис Россия – 2023" ответила на негатив в свой адрес в Сети
"Миссис Россия – 2023" Наталья Оскар в интервью "Вечерней Москве" ответила на негативные комментарии, которые стали поступать в ее адрес после победы на... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:20
2023-06-07T17:20
2023-06-07T17:20
шоубиз
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МОСКВА, 7 июня – РИА Новости. "Миссис Россия – 2023" Наталья Оскар в интервью "Вечерней Москве" ответила на негативные комментарии, которые стали поступать в ее адрес после победы на конкурсе. "Я не читаю комментарии о себе в соцсетях. Нет до этого дела. Чужое мнение меня не волнует. Я просто молча иду к своей цели, не оглядываясь назад. На самом деле, чем дальше ты идешь, тем больше говорят за спиной. А кто эти люди? Те, которые по сути-то ничем не занимаются", – высказалась Оскар.Она также раскрыла детали подготовки к конкурсу. "Честно говоря, это было непросто. В течение пяти дней необходимо было выдерживать репетиции. Мы все время стояли на каблуках и спали по два часа в день. Для меня это стало проверкой на выносливость", – призналась "Миссис Россия".По словам Оскар, она не следит фанатично за свой внешностью. Девушка правильно питается и посещает спортзал. После победы Натальи Оскар в Сети многих возмутило, что ей вручили корону. По мнению пользователей, модель выглядит неестественно и чрезмерно увлекается пластикой и уколами красоты.
https://ria.ru/20230216/linnikova-1852385626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Миссис Россия – 2023" ответила на негатив в свой адрес в Сети
Наталья Оскар после волны хейта заявила, что "чужое мнение ее не волнует"