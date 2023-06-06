https://ria.ru/20230606/konkurs-1876514168.html

В Сети возмутились выбором новой "Миссис Россия"

В Сети возмутились выбором новой "Миссис Россия" - РИА Новости, 06.06.2023

В Сети возмутились выбором новой "Миссис Россия"

В этот понедельник в Москве прошел конкурс красоты "Миссис Россия – 2023". Победу на нем одержала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар, чем разозлила... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T16:29

2023-06-06T16:29

2023-06-06T16:29

шоубиз

москва

дальний восток

россия

новости шоу-бизнеса

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876407281_0:0:2274:1280_1920x0_80_0_0_547c1a325c879ee6f4f58897c02136e8.jpg

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. В этот понедельник в Москве прошел конкурс красоты "Миссис Россия – 2023". Победу на нем одержала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар, чем разозлила многих пользователей. В соцсетях и пабликах зрители оставили множество негативных отзывов по поводу внешности победительницы. По их мнению, Оскар чересчур увлекается уколами красоты и пластикой, и не заслуживает корону. "Корона не смогла затмить губы", "Вся накаченная – ужас просто!", "А без силикона никого не нашлось?", "По какому принципу теперь красавицы определяются? По губам?", "Судьи слепые?" – возмутились комментаторы.Наталья Оскар в финале обошла 82 участницы. Эта победа дала ей право участвовать в международном конкурсе "Миссис мира"."Миссис Россия мира" – это национальный этап международного конкурса красоты для замужних женщин Mrs.

https://ria.ru/20230216/linnikova-1852385626.html

москва

дальний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

москва, дальний восток, россия, новости шоу-бизнеса, новости культуры