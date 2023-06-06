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В Сети возмутились выбором новой "Миссис Россия" - РИА Новости, 06.06.2023
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Шоубиз
 
16:29 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/konkurs-1876514168.html
В Сети возмутились выбором новой "Миссис Россия"
В Сети возмутились выбором новой "Миссис Россия" - РИА Новости, 06.06.2023
В Сети возмутились выбором новой "Миссис Россия"
В этот понедельник в Москве прошел конкурс красоты "Миссис Россия – 2023". Победу на нем одержала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар, чем разозлила... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T16:29
2023-06-06T16:29
шоубиз
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. В этот понедельник в Москве прошел конкурс красоты "Миссис Россия – 2023". Победу на нем одержала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар, чем разозлила многих пользователей. В соцсетях и пабликах зрители оставили множество негативных отзывов по поводу внешности победительницы. По их мнению, Оскар чересчур увлекается уколами красоты и пластикой, и не заслуживает корону. &quot;Корона не смогла затмить губы&quot;, &quot;Вся накаченная – ужас просто!&quot;, &quot;А без силикона никого не нашлось?&quot;, &quot;По какому принципу теперь красавицы определяются? По губам?&quot;, &quot;Судьи слепые?&quot; – возмутились комментаторы.Наталья Оскар в финале обошла 82 участницы. Эта победа дала ей право участвовать в международном конкурсе "Миссис мира"."Миссис Россия мира" – это национальный этап международного конкурса красоты для замужних женщин Mrs.
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москва, дальний восток, россия, новости шоу-бизнеса, новости культуры
Шоубиз, Москва, Дальний Восток, Россия, Новости шоу-бизнеса, Новости культуры
В Сети возмутились выбором новой "Миссис Россия"

В Сети осудили победу Натальи Оскар на "Миссис Россия – 2023" за неестественность

© Фото : Миссис Россия мираНаталья Оскар
Наталья Оскар - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : Миссис Россия мира
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. В этот понедельник в Москве прошел конкурс красоты "Миссис Россия – 2023". Победу на нем одержала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар, чем разозлила многих пользователей.
В соцсетях и пабликах зрители оставили множество негативных отзывов по поводу внешности победительницы. По их мнению, Оскар чересчур увлекается уколами красоты и пластикой, и не заслуживает корону.
«

"Корона не смогла затмить губы", "Вся накаченная – ужас просто!", "А без силикона никого не нашлось?", "По какому принципу теперь красавицы определяются? По губам?", "Судьи слепые?" – возмутились комментаторы.

Наталья Оскар в финале обошла 82 участницы. Эта победа дала ей право участвовать в международном конкурсе "Миссис мира".
"Миссис Россия мира" – это национальный этап международного конкурса красоты для замужних женщин Mrs.
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