https://ria.ru/20230607/avariya-1876804003.html
В Петербурге столкнулись два грузовика и автомобиль, погиб человек
В Петербурге столкнулись два грузовика и автомобиль, погиб человек - РИА Новости, 07.06.2023
В Петербурге столкнулись два грузовика и автомобиль, погиб человек
Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и одного легкового автомобиля на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, сообщает... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T19:37
2023-06-07T19:37
2023-06-07T19:37
происшествия
авто
санкт-петербург
кад
красногвардейский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и одного легкового автомобиля на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС. Уточняется, что ДТП произошло в 16.45 (совпадает с мск) на КАД в Красногвардейском районе. "На КАД (внутреннее кольцо) произошло столкновение двух грузовых автомобилей и одного легкового автомобиля. В результате ДТП погиб один человек и пострадали два человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
санкт-петербург
кад
красногвардейский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_537:0:3268:2048_1920x0_80_0_0_f7779132681c89a44be634715da34c80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, санкт-петербург, кад, красногвардейский район
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, КАД, Красногвардейский район
В Петербурге столкнулись два грузовика и автомобиль, погиб человек
В ДТП с двумя грузовиками и автомобилем в Петербурге один человек погиб, двое пострадали