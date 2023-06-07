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В Петербурге столкнулись два грузовика и автомобиль, погиб человек

В Петербурге столкнулись два грузовика и автомобиль, погиб человек - РИА Новости, 07.06.2023

В Петербурге столкнулись два грузовика и автомобиль, погиб человек

Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и одного легкового автомобиля на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, сообщает... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T19:37

2023-06-07T19:37

2023-06-07T19:37

происшествия

авто

санкт-петербург

кад

красногвардейский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и одного легкового автомобиля на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС. Уточняется, что ДТП произошло в 16.45 (совпадает с мск) на КАД в Красногвардейском районе. "На КАД (внутреннее кольцо) произошло столкновение двух грузовых автомобилей и одного легкового автомобиля. В результате ДТП погиб один человек и пострадали два человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

санкт-петербург

кад

красногвардейский район

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происшествия, авто, санкт-петербург, кад, красногвардейский район