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В Петербурге столкнулись два грузовика и автомобиль, погиб человек - РИА Новости, 07.06.2023
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19:37 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/avariya-1876804003.html
В Петербурге столкнулись два грузовика и автомобиль, погиб человек
В Петербурге столкнулись два грузовика и автомобиль, погиб человек - РИА Новости, 07.06.2023
В Петербурге столкнулись два грузовика и автомобиль, погиб человек
Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и одного легкового автомобиля на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, сообщает... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T19:37
2023-06-07T19:37
происшествия
авто
санкт-петербург
кад
красногвардейский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и одного легкового автомобиля на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС. Уточняется, что ДТП произошло в 16.45 (совпадает с мск) на КАД в Красногвардейском районе. "На КАД (внутреннее кольцо) произошло столкновение двух грузовых автомобилей и одного легкового автомобиля. В результате ДТП погиб один человек и пострадали два человека", - говорится в сообщении.
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санкт-петербург
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происшествия, авто, санкт-петербург, кад, красногвардейский район
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, КАД, Красногвардейский район
В Петербурге столкнулись два грузовика и автомобиль, погиб человек

В ДТП с двумя грузовиками и автомобилем в Петербурге один человек погиб, двое пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и одного легкового автомобиля на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
Уточняется, что ДТП произошло в 16.45 (совпадает с мск) на КАД в Красногвардейском районе.
"На КАД (внутреннее кольцо) произошло столкновение двух грузовых автомобилей и одного легкового автомобиля. В результате ДТП погиб один человек и пострадали два человека", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАвтоСанкт-ПетербургКАДКрасногвардейский район
 
 
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