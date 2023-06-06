https://ria.ru/20230606/yazyk-1876344461.html

Большинство россиян считает, что грамотность положительно влияет на доход

Большинство россиян считает, что грамотность положительно влияет на доход - РИА Новости, 06.06.2023

Большинство россиян считает, что грамотность положительно влияет на доход

Большинство россиян высоко оценивают свою грамотность и считают, что грамотный русский язык положительно влияет на доходы, говорится в исследовании банка... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T03:12

2023-06-06T03:12

2023-06-06T03:12

северный кавказ

московская область (подмосковье)

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149612/76/1496127653_0:315:6048:3717_1920x0_80_0_0_606fd9c11a36f470c746edc0734479ad.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Большинство россиян высоко оценивают свою грамотность и считают, что грамотный русский язык положительно влияет на доходы, говорится в исследовании банка "Открытие" для РИА Новости. "Так, 57% полагают, что грамотность и хорошее знание русского языка положительно влияют не только на карьеру, но и на личные доходы (19% - определенно да, 38% - скорее да). В Москве и Московской области этот показатель самый высокий (62%), а самый низкий - на Северном Кавказе (46%)", - отмечается в исследовании. Опрос проведен среди 1000 респондентов по всей России. Как выяснилось, 84% респондентов считают, что грамотность и хорошее знание русского языка помогают строить успешную карьеру (37% - определенно да, 47% - скорее да). Причем во всех российских макрорегионах этот показатель не ниже 80%. Противоположной точки зрения придерживаются лишь 11% опрошенных (8% - скорее нет, 3% - определенно нет). Еще 5% затруднились ответить на этот вопрос. Порядка 78% опрошенных заявили, что так или иначе реагируют на ошибки других людей в устной и письменной русской речи, 10% всегда делают замечания из-за таких ошибок в деликатной форме, 53% делают деликатные замечания иногда. Еще 15% заявили, что их очень раздражают чужие ошибки в русском языке (в Приволжском федеральном округе таких 19%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 9%). При этом 21% никак не реагируют на такие ошибки (на Урале - 29%, на Северном Кавказе - 14%, в Сибири - 16%).

https://ria.ru/20230529/draka-1874909559.html

северный кавказ

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

северный кавказ, московская область (подмосковье), москва, общество