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Большинство россиян считает, что грамотность положительно влияет на доход - РИА Новости, 06.06.2023
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03:12 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/yazyk-1876344461.html
Большинство россиян считает, что грамотность положительно влияет на доход
Большинство россиян считает, что грамотность положительно влияет на доход - РИА Новости, 06.06.2023
Большинство россиян считает, что грамотность положительно влияет на доход
Большинство россиян высоко оценивают свою грамотность и считают, что грамотный русский язык положительно влияет на доходы, говорится в исследовании банка... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T03:12
2023-06-06T03:12
северный кавказ
московская область (подмосковье)
москва
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Большинство россиян высоко оценивают свою грамотность и считают, что грамотный русский язык положительно влияет на доходы, говорится в исследовании банка "Открытие" для РИА Новости. "Так, 57% полагают, что грамотность и хорошее знание русского языка положительно влияют не только на карьеру, но и на личные доходы (19% - определенно да, 38% - скорее да). В Москве и Московской области этот показатель самый высокий (62%), а самый низкий - на Северном Кавказе (46%)", - отмечается в исследовании. Опрос проведен среди 1000 респондентов по всей России. Как выяснилось, 84% респондентов считают, что грамотность и хорошее знание русского языка помогают строить успешную карьеру (37% - определенно да, 47% - скорее да). Причем во всех российских макрорегионах этот показатель не ниже 80%. Противоположной точки зрения придерживаются лишь 11% опрошенных (8% - скорее нет, 3% - определенно нет). Еще 5% затруднились ответить на этот вопрос. Порядка 78% опрошенных заявили, что так или иначе реагируют на ошибки других людей в устной и письменной русской речи, 10% всегда делают замечания из-за таких ошибок в деликатной форме, 53% делают деликатные замечания иногда. Еще 15% заявили, что их очень раздражают чужие ошибки в русском языке (в Приволжском федеральном округе таких 19%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 9%). При этом 21% никак не реагируют на такие ошибки (на Урале - 29%, на Северном Кавказе - 14%, в Сибири - 16%).
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северный кавказ, московская область (подмосковье), москва, общество
Северный Кавказ, Московская область (Подмосковье), Москва, Общество
Большинство россиян считает, что грамотность положительно влияет на доход

"Открытие": большинство россиян считает, что грамотный язык положительно влияет на доход

© Fotolia / Lyudmyla VКниги
Книги - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Большинство россиян высоко оценивают свою грамотность и считают, что грамотный русский язык положительно влияет на доходы, говорится в исследовании банка "Открытие" для РИА Новости.
«
"Так, 57% полагают, что грамотность и хорошее знание русского языка положительно влияют не только на карьеру, но и на личные доходы (19% - определенно да, 38% - скорее да). В Москве и Московской области этот показатель самый высокий (62%), а самый низкий - на Северном Кавказе (46%)", - отмечается в исследовании. Опрос проведен среди 1000 респондентов по всей России.
Как выяснилось, 84% респондентов считают, что грамотность и хорошее знание русского языка помогают строить успешную карьеру (37% - определенно да, 47% - скорее да). Причем во всех российских макрорегионах этот показатель не ниже 80%. Противоположной точки зрения придерживаются лишь 11% опрошенных (8% - скорее нет, 3% - определенно нет). Еще 5% затруднились ответить на этот вопрос.
Порядка 78% опрошенных заявили, что так или иначе реагируют на ошибки других людей в устной и письменной русской речи, 10% всегда делают замечания из-за таких ошибок в деликатной форме, 53% делают деликатные замечания иногда.
Еще 15% заявили, что их очень раздражают чужие ошибки в русском языке (в Приволжском федеральном округе таких 19%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 9%). При этом 21% никак не реагируют на такие ошибки (на Урале - 29%, на Северном Кавказе - 14%, в Сибири - 16%).
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