https://ria.ru/20230606/yazyk-1876315715.html

Великий и могучий: семь интересных особенностей русского языка

Великий и могучий: семь интересных особенностей русского языка - РИА Новости, 06.06.2023

Великий и могучий: семь интересных особенностей русского языка

В День русского языка (и одновременно —в день рождения А. С. Пушкина) РИА Новости напоминает лишь некоторые яркие факты, связанные с великим и могучим. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T08:10

2023-06-06T08:10

2023-06-06T14:51

культура

йошкар-ола

россия

борис заходер

екатерина ii

а. с. пушкин

литература

грамотность

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Павел Сурков. В День русского языка (и одновременно —в день рождения А. С. Пушкина) РИА Новости напоминает лишь некоторые яркие факты, связанные с великим и могучим.1. Магические буквы: "й" и "ы"Кажется, что слов на букву "й" в России мало. Однако, в русском языке их аж 74! Вот только обычно мы употребляем лишь четыре из них: "йод", "йогурт", "йог" и название красивого города — Йошкар-Ола. А, кажется, с буквы "ы" вроде вообще никакие слова в России не начинаются. На самом деле это не так: например, "ынлу" — так называется землянка у эскимосов.Есть еще и несколько десятков населенных пунктов в России – в частности, Ысал-Усуга. 2. "А" или "я" — первая буква алфавита?В славянском алфавите буква "аз" была первой, обозначая при этом местоимение "я" (напомним: "азъ есмь" — "я есть"). Позже получилось наоборот. Так, в ХХ веке практически все в России знали фразу из стихотворения Бориса Заходера: "Как известно, буква "я" в азбуке последняя" (и, соответственно, личное местоимение первого лица — "я" — уже тоже). 3. Вычислим иностранцев: кое-что о букве "а"Многие слова на букву "а" — заимствованные: "арбитр", "абонемент", "автограф". Но есть точно два исконно русских. Это то, на что, по словам Пушкина (а именно в его день рождения и отмечают праздник государственного языка), надеется каждый на Руси: "авось". Ну и конечно же, "азбука".4. Удивительные трасформации: почему сарделька — вдруг рыба?Когда-то в старину назвать женщину ведьмой — словно сделать ей комплимент. Ведь это означало "мудрая, удивительная". Однако со временем оно трансформировалось и обрело негативный оттенок. Впрочем, сейчас, это слово вновь часто употребляется для выражения восхищения. ("Она не стареет — точно ведьма!")Подобное случилось и со словами "врач" — "врать, ворчать" (но, скорее, в значении "колдовать"). А еще — "неделя" — "день неделания", то есть выходной, который приходился на воскресенье. Список можно продолжать бесконечно. И еще об одной удивительной трансформации, уже немного другого плана: это о "сардельке". Это сейчас — либо маленькая колбаса, либо большая сосиска. Но на самом деле когда-то так называли рыбку, а именно — сардинку. Вот уж воистину: лучшая рыба — это колбаса!5. Спасибо за бабки: благодарность Екатерине IIПо одной из версий, деньги стали "бабками" после того, как на них появилось изображение Екатерины II. В языкознании это называется метонимией: переносом значения по смежности явлений. Матушку-императрицу именовали "бабкой", вот и про деньги тоже стали так говорить.Кстати, сторублевую ассигнацию тоже некоторое время называли "Катенькой" — в честь великой императрицы. 6. Без "не" не употребляютсяНекоторые слова безвозвратно ушли: "уклюжий", "дуг". А их противоположности остались: "неуклюжий", "недуг". Речь со временем меняется же: раньше говорили "ичет", а не "икает" или "глочет", а не "глотает". Сегодня трансформация происходит, к примеру, и с глаголом "машет" — постепенно закрепляется форма "махает". А еще: сто лет назад не было никаких "чулок" и "сапог" — говорили "чулков" и "сапогов" (но это уже другая история).7. Собирательные числительные: нет феминизму?В русском языке есть еще одно простое правило: собирательные числительные не употребляются с женским родом (исключение — "обе девочки", "обе песни"). Так что никаких "двоих авторок". И не стоит думать, что если кто-то так пишет в интернете, то это норма. Язык, конечно, изменчив (и порой весьма динамично: когда-то и слово "черт" писали через "о", а "панцирь" через "ы"), но не настолько же.

https://ria.ru/20230524/slova-1873585085.html

йошкар-ола

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

йошкар-ола, россия, борис заходер, екатерина ii, а. с. пушкин, литература, грамотность