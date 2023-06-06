https://ria.ru/20230606/putin-1876605910.html
Представитель ЕС попал в неловкую ситуацию из-за обвинений в адрес Путина
Представитель ЕС попал в неловкую ситуацию из-за обвинений в адрес Путина - РИА Новости, 06.06.2023
Представитель ЕС попал в неловкую ситуацию из-за обвинений в адрес Путина
Пользователей Twitter возмутили безосновательные обвинения официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано в адрес Путина, возложившего... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T23:44
2023-06-06T23:44
2023-06-06T23:51
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутили безосновательные обвинения официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано в адрес Путина, возложившего вину за обстрел Каховской ГЭС на Россию.Стано заявил, что "Путин без колебаний использует голод и энергию в качестве оружия", а также осудил подрыв ГЭС."А как вы заговорите, когда появятся подтверждения причастности Украины к этому?" — поинтересовался пользователь."Разве можно заявлять подобное без доказательств?" — добавил второй."Очередная пропаганда в духе истории с Северным потоком?" — написал еще один комментатор."Почему мне кажется, что украинские нацисты приложили к этому руку?" — поделился своим мнением читатель."Сказано при отсутствии доказательств? Это и есть тот "международный порядок, основанный на правилах", о котором вы постоянно твердите?" — возмутились под публикацией."Сначала саботаж Северного потока, потом беспилотники на Кремль, теперь плотина, западная пропаганда говорит нам, что русские стреляют в себя, потому что им стыдно признавать, что мы поддерживаем международных террористов!" — подытожили в комментариях.Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Сергей Шойгу заявил, что Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции.
https://ria.ru/20230606/zelenskiy-1876581680.html
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в мире, россия, украина, сергей шойгу, евросоюз, twitter, северный поток
В мире, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Евросоюз, Twitter, Северный поток
Представитель ЕС попал в неловкую ситуацию из-за обвинений в адрес Путина
Пользователей Twitter возмутили обвинения Петера Стано в адрес Путина в подрыве ГЭС
МОСКВА, 6 июня — РИА Новости.
Пользователей Twitter
возмутили безосновательные обвинения официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано в адрес Путина, возложившего вину за обстрел Каховской ГЭС на Россию.
Стано заявил, что "Путин без колебаний использует голод и энергию в качестве оружия", а также осудил подрыв ГЭС.
"А как вы заговорите, когда появятся подтверждения причастности Украины
к этому?" — поинтересовался пользователь.
"Разве можно заявлять подобное без доказательств?" — добавил второй.
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"Очередная пропаганда в духе истории с Северным потоком
?" — написал еще один комментатор.
"Почему мне кажется, что украинские нацисты приложили к этому руку?" — поделился своим мнением читатель.
"Сказано при отсутствии доказательств? Это и есть тот "международный порядок, основанный на правилах", о котором вы постоянно твердите?" — возмутились под публикацией.
"Сначала саботаж Северного потока, потом беспилотники на Кремль, теперь плотина, западная пропаганда говорит нам, что русские стреляют в себя, потому что им стыдно признавать, что мы поддерживаем международных террористов!" — подытожили в комментариях.
Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Сергей Шойгу
заявил, что Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции.
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