https://ria.ru/20230606/prigovor-1876521529.html

Суд освободил жителя Петербурга, расчленившего погибшую в ссоре жену

Суд освободил жителя Петербурга, расчленившего погибшую в ссоре жену - РИА Новости, 06.06.2023

Суд освободил жителя Петербурга, расчленившего погибшую в ссоре жену

Житель Петербурга, год признавшийся в том, что расчленил тело случайно убитой жены, приговорен к исправительным работам и освобожден в зале суда, сообщила... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T16:41

2023-06-06T16:41

2023-06-06T16:41

происшествия

санкт-петербург

колпино

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Житель Петербурга, год признавшийся в том, что расчленил тело случайно убитой жены, приговорен к исправительным работам и освобожден в зале суда, сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В начале мая 2022 года житель Колпино Сергей Петушков был арестован по обвинению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, вечером 22 февраля в ходе ссоры из-за его измен он ударил жену, та головой стукнулась об острый выступ стены и умерла. Петушков хранил тело в ванной, впоследствии перевез в Гатчинский район, расчленил топором, упаковал в пакеты и выбросил "в неустановленные места на территории Петербурга и Ленобласти", сообщала тогда пресс-служба. Суду мужчина заявил, что он "просто оттолкнул" жену, злого умысла у него не было. Как отмечается в релизе, прокурор переквалифицировал действия Петушкова с убийства на причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), судили его уже по этой статье. "Суд… назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 1,5 года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым", - сообщает пресс-служба. По словам прокурора, "достоверно определить причину смерти по имеющимся данным не представилось возможным из-за отсутствия полноценного исследования трупа (были исследованы обнаруженные отдельные части скелетированного трупа)", также говорится в релизе.

https://ria.ru/20220209/proisshestvie-1771708740.html

https://ria.ru/20201020/raschleniteli-1580527295.html

санкт-петербург

колпино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, колпино