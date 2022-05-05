https://ria.ru/20220505/ubiystvo-1786941122.html
В Колпино задержали мужчину, убившего и расчленившего жену в конце февраля
В Колпино задержали мужчину, убившего и расчленившего жену в конце февраля - РИА Новости, 05.05.2022
В Колпино задержали мужчину, убившего и расчленившего жену в конце февраля
В Колпино задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве жены накануне 23 февраля, тело которой он расчленил и закопал в лесу, сообщили в пресс-службе ГСУ РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:20
2022-05-05T11:20
2022-05-05T11:20
происшествия
россия
колпино
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. В Колпино задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве жены накануне 23 февраля, тело которой он расчленил и закопал в лесу, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу."В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) в качестве подозреваемого задержан местный житель 1978 года рождения", - сообщили в пресс-службе главка СК.По версии следствия, житель Колпино 22 февраля в ходе ссоры совершил убийство своей жены, после чего вывез ее тело на территорию Гатчинского района Ленинградского области, где расчленил его в лесном массиве. Отмечается, что останки жертвы обнаружены, по ним назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас в отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
https://ria.ru/20220304/ubiystvo-1776569809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, колпино, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
В Колпино задержали мужчину, убившего и расчленившего жену в конце февраля
В Колпино задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении жены в конце февраля