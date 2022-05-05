https://ria.ru/20220505/ubiystvo-1786941122.html

В Колпино задержали мужчину, убившего и расчленившего жену в конце февраля

В Колпино задержали мужчину, убившего и расчленившего жену в конце февраля - РИА Новости, 05.05.2022

В Колпино задержали мужчину, убившего и расчленившего жену в конце февраля

В Колпино задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве жены накануне 23 февраля, тело которой он расчленил и закопал в лесу, сообщили в пресс-службе ГСУ РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T11:20

2022-05-05T11:20

2022-05-05T11:20

происшествия

россия

колпино

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. В Колпино задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве жены накануне 23 февраля, тело которой он расчленил и закопал в лесу, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу."В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) в качестве подозреваемого задержан местный житель 1978 года рождения", - сообщили в пресс-службе главка СК.По версии следствия, житель Колпино 22 февраля в ходе ссоры совершил убийство своей жены, после чего вывез ее тело на территорию Гатчинского района Ленинградского области, где расчленил его в лесном массиве. Отмечается, что останки жертвы обнаружены, по ним назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас в отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

https://ria.ru/20220304/ubiystvo-1776569809.html

россия

колпино

санкт-петербург

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, колпино, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)