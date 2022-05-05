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В Колпино задержали мужчину, убившего и расчленившего жену в конце февраля - РИА Новости, 05.05.2022
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В Колпино задержали мужчину, убившего и расчленившего жену в конце февраля
В Колпино задержали мужчину, убившего и расчленившего жену в конце февраля - РИА Новости, 05.05.2022
В Колпино задержали мужчину, убившего и расчленившего жену в конце февраля
В Колпино задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве жены накануне 23 февраля, тело которой он расчленил и закопал в лесу, сообщили в пресс-службе ГСУ РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:20
2022-05-05T11:20
происшествия
россия
колпино
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. В Колпино задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве жены накануне 23 февраля, тело которой он расчленил и закопал в лесу, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу."В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) в качестве подозреваемого задержан местный житель 1978 года рождения", - сообщили в пресс-службе главка СК.По версии следствия, житель Колпино 22 февраля в ходе ссоры совершил убийство своей жены, после чего вывез ее тело на территорию Гатчинского района Ленинградского области, где расчленил его в лесном массиве. Отмечается, что останки жертвы обнаружены, по ним назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас в отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
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россия
колпино
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происшествия, россия, колпино, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
11:20 05.05.2022
 
В Колпино задержали мужчину, убившего и расчленившего жену в конце февраля

В Колпино задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении жены в конце февраля

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. В Колпино задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве жены накануне 23 февраля, тело которой он расчленил и закопал в лесу, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу.
"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) в качестве подозреваемого задержан местный житель 1978 года рождения", - сообщили в пресс-службе главка СК.
По версии следствия, житель Колпино 22 февраля в ходе ссоры совершил убийство своей жены, после чего вывез ее тело на территорию Гатчинского района Ленинградского области, где расчленил его в лесном массиве. Отмечается, что останки жертвы обнаружены, по ним назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас в отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
Врач-нефролог Александр Земченков - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 17:40
Врача из Петербурга, обвиняемого в убийстве жены, отпустили на свободу
 
ПроисшествияРоссияКолпиноСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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