https://ria.ru/20230606/konflikt-1876599353.html

Баку и Ереван находятся на пороге мира, заявил глава МИД Азербайджана

Баку и Ереван находятся на пороге мира, заявил глава МИД Азербайджана - РИА Новости, 06.06.2023

Баку и Ереван находятся на пороге мира, заявил глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил, что Баку и Ереван находятся на пороге мира. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T22:31

2023-06-06T22:31

2023-06-06T22:31

в мире

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баку

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обсе

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БАКУ, 6 мая – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил, что Баку и Ереван находятся на пороге мира. "Две страны (Азербайджан и Армения – ред.) впервые после восстановления своей независимости находятся на пороге мира, обязуясь взаимно уважать суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ. Несмотря на страдания, лишения и разрушения, которым подвергся азербайджанский народ в течение многих лет, Азербайджан ведет активную работу по обеспечению прочного мира с Арменией. Есть возможности и реальные перспективы для установления мира, укрепления стабильности, обеспечения мирного сосуществования, продвижения мирной повестки дня, инвестиций в экономическое развитие и сотрудничество", - отметил Байрамов. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы". В конце мая Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. Он уточнил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха.

https://ria.ru/20230519/dogovorennosti-1872930924.html

армения

баку

азербайджан

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в мире, армения, баку, азербайджан, джейхун байрамов, арарат мирзоян, никол пашинян, обсе