https://ria.ru/20230606/denkov-1876534158.html

Биография Николая Денкова

Биография Николая Денкова - РИА Новости, 06.06.2023

Биография Николая Денкова

Болгарский ученый, доктор химических наук Николай Денков родился 3 сентября 1962 года в городе Стара-Загора (Болгария). РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:51

2023-06-06T17:51

2023-06-06T17:51

справки

болгария

николай денков

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Болгарский ученый, доктор химических наук Николай Денков родился 3 сентября 1962 года в городе Стара-Загора (Болгария).В 1980 году окончил Национальную среднюю школу естественных наук и математики в Софии. В 1987 году – факультет химии и фармации Софийского университета имени святого Климента Охридского. В 1994 году получил образовательно-научную степень доктора, в 2008 году – степень доктора химических наук. С 1997 года – доцент, с 2008 года – профессор физической химии Софийского университета имени святого Климента Охридского.В 2004-2008 годах – заместитель декана факультета химии и фармации Софийского университета. С 2008 по 2015 год возглавлял кафедру "Инженерная химия" и руководил магистерской программой "Дисперсные системы в химических технологиях" на факультете химии и фармации Софийского университета.С 2016 года по настоящее время заведует лабораторией "Активные составы и материалы" на том же факультете.Николай Денков также работал приглашенным исследователем в Японской корпорации по исследованиям и разработкам (JRDC), старшим научным сотрудником в Rhone-Poulenc R&D (Франция), ведущим научным сотрудником Исследовательского института Unilever R&D (США) и приглашенным профессором во Франции (Высшая школа промышленной физики и химии Парижа и Университет Лилля).Николай Денков с 2018 года – член-корреспондент, с 2021 года – академик Болгарской академии наук. Постоянный член Европейской научной академии Academia Europaea (2019).В 2012-2013 годах входил в состав рабочих групп при министерстве образование и правительстве Болгарии. Принимал активное участие в разработке программы "Наука и образование для умного роста" и в обсуждении Соглашения о партнерстве на 2013-2020 годы между Болгарией и Европейской комиссией.С августа 2014 года по апрель 2016 года был заместителем министра образования.С января по май 2017 года – исполняющий обязанности министра образования.С 12 мая 2021 года – исполняющий обязанности министра образования, с 13 декабря 2021 года по 2 августа 2022 года – министр образования в правительстве Кирила Петкова.В апреле 2023 года в Болгарии прошли досрочные парламентские выборы, которые стали пятыми за последние два года. Первое место заняла коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) бывшего премьер-министра Бойко Борисова и Союза демократических сил (СДС), второе – коалиция партии "Продолжаем перемены" (ПП) экс-премьера Кирила Петкова и объединения "Демократическая Болгария" (ДБ). 23 мая 2023 года стало известно, что две крупнейшие политические партии Болгарии, правоцентристская ГЕРБ и прозападный блок во главе с партией "Продолжаем перемены", которую представляет Денков, договорились сформировать коалиционное правительство с двумя чередующимися премьер-министрами, чтобы положить конец политическому кризису, который продолжается в Болгарии уже более двух лет.Сначала кабмин возглавит выдвинутый либералами Николай Денков, а через девять месяцев его сменит представительница консерваторов Мария Габриэль.30 мая Николай Денков получил мандат на формирование правительства страны. 6 июня народное собрание (парламент) Болгарии утвердило главой правительства страны Николая Денкова. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, болгария, николай денков