https://ria.ru/20230403/gerb-sds-1862748559.html

ГЕРБ-СДС заняла первое место на досрочных выборах в Болгарии

ГЕРБ-СДС заняла первое место на досрочных выборах в Болгарии - РИА Новости, 03.04.2023

ГЕРБ-СДС заняла первое место на досрочных выборах в Болгарии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Болгарии обработала 100% протоколов на состоявшихся в воскресенье в республике досрочных выборах в Народное собрание... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T19:04

2023-04-03T19:04

2023-04-03T19:04

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Болгарии обработала 100% протоколов на состоявшихся в воскресенье в республике досрочных выборах в Народное собрание (парламент) 49-го созыва. Согласно этим данным, ведущей политической силой страны вновь стала коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) бывшего премьер-министра Бойко Борисова и Союза демократических сил (СДС), которая заручилась поддержкой 26,51% избирателей. Всего в новом Народном собрании отныне будут представлены шесть политических сил. Второе место по результатам голосования заняла созданная в феврале коалиция партии "Продолжаем перемены" (ПП) экс-премьера Кирила Петкова и объединения "Демократическая Болгария" (ДБ), набравшая 24,54% голосов. Замыкает тройку лидеров выступающая за сохранение отношений с Россией партия "Возрождение" с результатом 14,15% голосов. Кроме того, в парламенте будут представлены еще три политические силы, преодолевшие четырехпроцентный барьер: "Движение за права и свободы" (13,72%), коалиция "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" (8,94%) и партия "Есть такой народ" (4,11%). ЦИК еще должен подвести официальные итоги выборов. Они будут объявлены не позднее, чем через четыре дня после дня голосования. По мнению многих болгарских политических наблюдателей, парламенту, который будет сформирован по итогам этих выборов, вновь будет очень трудно создать правящую политическую коалицию. Эксперты отмечают, что для этого нужен либо альянс между двумя ведущими коалициями – ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, либо как минимум достаточно широкое объединение с участием одной из этих сил. Первый вариант трудно реализуем, поскольку руководство партии "Продолжаем перемены" ранее не раз высказывалось против альянса с ГЕРБ из-за обвинений в коррупции в адрес Борисова. В этой связи специалисты также указывают, что против соглашения между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ настроены многие избиратели обеих политических сил. Тем не менее, представители политических элит сейчас задаются вопросом, станут ли эти выборы началом выхода из затянувшегося кризиса или за апрельским голосованием последует новый кризисный период. Нынешние выборы в высший законодательный орган республики стали уже пятыми за последние два года. Избранное в октябре Народное собрание 48-го созыва не смогло сформировать правящую политическую коалицию и создать новое правительство Болгарии. В результате президент республики Румен Радев на основании конституции распустил парламент и назначил новые досрочные выборы.

https://ria.ru/20221003/koalitsiya-1821247125.html

https://ria.ru/20230402/vybory-1862090408.html

https://ria.ru/20230314/marsh-1857880974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, болгария, выборы