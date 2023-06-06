https://ria.ru/20230606/bolgariya-1876503928.html

Николай Денков возглавил правительство Болгарии

Николай Денков возглавил правительство Болгарии - РИА Новости, 06.06.2023

Николай Денков возглавил правительство Болгарии

Народное собрание (парламент) Болгарии утвердило главой правительства страны академика Николая Денкова, который, согласно договоренностям, будет занимать этот... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T15:47

2023-06-06T15:47

2023-06-06T17:31

в мире

болгария

николай денков

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии утвердило главой правительства страны академика Николая Денкова, который, согласно договоренностям, будет занимать этот пост на ротационной основе, сообщает Болгарское национальное телевидение.На должность главы совмина 60-летнего Денкова выдвинула коалиция ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария"). Проект совместного правительства с ротационным премьер-министром стал итогом переговоров ПП-ДБ с парламентской коалицией ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союз демократических сил).Кандидатуру Денкова поддержали 132 депутата, 69 проголосовали против.Проект предусматривает, что Денков возглавит правительство, а представитель ГЕРБ-СДС Мария Габриэль (урожденная Неделчева) займет должности вице-премьера и главы МИД. Через девять месяцев Габриэль, которая покинула пост еврокомиссара, чтобы продолжить политическую карьеру в Болгарии, должна сменить Денкова.Парламент также проголосовал за предложенный состав правительства. Согласно одобренному плану, пост министра финансов займет Асен Василев из ПП, который ранее дважды занимал эту должность. Министерство обороны возглавит военный эксперт Тодор Тагарев, который также имеет опыт руководства этим ведомством в составе технического правительства в марте-мае 2013 года.Денков имеет ученую степень доктора химических наук. Он занимал пост министра образования в ряде технических правительств страны. В октябре 2021 года он был избран академиком БАН.

https://ria.ru/20230526/bolgariya-1874384254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, болгария, николай денков